Nekdanji šef Interpola obsojen na 13 let zapora

S sodišča so danes še sporočili, da je Meng priznal vsa kazniva dejanja in se ne bo pritožil na sodbo. FOTO: AFP

Nekdanji šef Interpolaje bil danes na Kitajskem obsojen na 13 let in pol zapora zaradi korupcije. Meng, ki je služboval v Lyonu, kjer je sedež Interpola, je leta 2018 izginil med obiskom v domovini in je bil kasneje obtožen prejemanja podkupnin ter izključen iz komunistične partije.66-letni Meng, nekdanji namestnik kitajskega ministra za javno varnost, je le eden v vrsti funkcionarjev kitajske komunistične partije, ki so se ujeli v protikorupcijsko kampanjo predsednika. Mnogi sicer menijo, da Xi kampanjo izkorišča tudi za obračun s političnimi nasprotniki.Mengova soproga je lani dobila politični azil v Franciji, ker se je bala, da bi bila skupaj z otrokoma tarča poskusa ugrabitve.Sodišče v Tianjinu je danes Menga obsodilo na 13 let in pol zapora ter dva milijona juanov (260.000 evrov) denarne kazni. Na sojenju je priznal, da je prejel 1,9 milijona evrov podkupnin. Tožilstvo je trdilo, da je izkoristil svoj položaj in status za neprimerno okoriščanje in kopičenje podkupnin.S sodišča so danes še sporočili, da je Meng priznal vsa kazniva dejanja in se ne bo pritožil na sodbo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.