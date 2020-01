Nekdanji šef katalonske policije se zagovarja

Josep Lluis Trapero je na zavrnil očitke, da je bila policija pasivna pri preprečevanju referenduma. Foto Fernando Villar/AFP

Brez načrtov za »olajšanje glasovanja«

Katalonski predsednik Quim Torra je nekdanjemu načelniku policije in ostalim obdolžencem izrekel podporo. FOTO: Hannibal Hanschke/Reuters

»Smo naredili kakšno napako v naših načrtih? Ne vem,« je danes na sodišču v Madridu izjavil, nekdanji vodja katalonske policije Mossos d'Esquadra . Skupaj s še tremi nekdanjimi sodelavci so mu začeli soditi, ker niso preprečili referenduma za neodvisnost Katalonije. V procesu, ki naj bi se končal sredi marca, bodo zaslišali okoli 110 prič, tudi nekatere zaprte nekdanje voditelje Katalonije.Tožilstvo Traperu očita upor in zanj zahteva 11 let zapora. Upora sta obtožena tudi nekdanji visoki predstavnik katalonske policijein nekdanji visoki predstavnik katalonskega notranjega ministrstva. Nekdanja policistkapa je obtožena vstajništva in ji grozijo štiri leta zapora. Tožilci so sporočili, da bodo preučili možnost blažje obtožbe vstajništva namesto upora. Nekdanji politični in civilnodružbeni voditelji so bili oktobra lani obsojeni na do 13 let zapora zaradi vstajništva.Višje sodišče na obrobju Madrida se bo zdaj osredotočilo na vlogo policije pri organizaciji referenduma o katalonski neodvisnosti 1. oktobra 2017. Trapero je zanikal sodelovanje z zagovorniki neodvisnosti v dneh pred referendumom ter »tesen odnos« s tedanjim katalonskim predsednikomali voditeljem civilnodružbenega gibanja ANCŽe na lanskem sojenju proti katalonskim voditeljem je zatrdil, da niso imeli nobenega načrta, »da bi olajšali glasovanje«. Nekdanje politične voditelje je označil za neodgovorne in dodal, da so bili celo pripravljeni aretirati Puigdemonta.Španska vlada je vodstvo katalonske policije, vključno s Traperom, odstavila 28. oktobra, dan po tistem, ko je v skladu s 155. členom španske ustave prevzela nadzor nad Katalonijo.