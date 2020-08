Nekdanji španski kralj Juan Carlos zaradi preiskave odšel v tujino

Sporni posel z gradnjo hitrih železnic

Po bleščečem začetku žalosten konec

Nekoč priljubljeni 82-letni bivši španski kralj, ki je po smrti diktatorjaleta 1975 Španijo iz militaristične diktature spremenil v sodobno demokratično kraljevino, je že od začetka tega tedna v izgnanstvu na neznanem kraju zunaj Španije. Iz domovine ga niso izgnale oblasti, ampak se je za odhod odločil prostovoljno, da bi olajšal položaj svojemu nasledniku, sinu, potem ko je špansko vrhovno sodišče v Madridu junija začelo preiskavo zaradi vpletenosti Juana Carlosa v korupcijsko afero večjih razsežnosti.O svojem umiku v tujino je sina in kralja Felipeja obvestil s pismom, ki je prišlo v javnost včeraj in v katerem je zagotovil, da ne beži pred odgovornostjo in da bo sodišču vedno na voljo, ko ga bo v preiskavi afere potrebovalo. Zapisal je tudi, da se umika zaradi »javnih posledic, ki so jih pred kratkim sprožili dogodki v mojem zasebnem življenju«. Kam se je umaknil, uradno ni znano, britanski BBC pa povzema pisanje nekaterih španskih medijev, ki omenjajo možnost, da se je bivši kralj zatekel v Dominikansko republiko.Preiskava proti njemu se nanaša na velik španski posel s Savdsko Arabijo. Španska podjetja so dobila 6,7 milijarde evrov vreden projekt gradnje hitre železniške povezave med Meko in Medino, pri tem pa obstaja sum, da je Juan Carlos dobil podkupnino od pokojnega savdskega kralja​ v višini sto milijonov dolarjev. Španski protikorupcijski urad sumi, da ima bivši kralj nepojasnjeno premoženje v švicarskih bankah, zato preiskava tega primera poteka tudi v Švici.Te preiskave pa ne bi bilo, če Juan Carlos ne bi leta 2014 prestola prepustil sinu Felipeju. Z abdikacijo je izgubil imuniteto in sodišča so se lahko lotila njegovih grehov. Sicer pa sum korupcije pri poslu z gradnjo železnice v Savdski Arabiji ni njegov prvi večji domnevni greh. Tudi njegov sestop leta 2014 je bil namreč posledica afere, zaradi katere je postal prvi kralj v španski zgodovini, ki je abdiciral. Takrat je bil povezan s korupcijsko afero svojega zeta, olje na ogenj javnega zgražanja in kritik pa je prilil še njegov lovski izlet v Bocvano leta 2012. Takrat, sredi najhujše finančne krize, ki je pretresala svet in še posebej hudo Španijo, si je namreč z ljubico privoščil potraten eksotičen lov na slone v tej afriški državi in to je sodu izbilo dno. Drugega junija leta 2014 je sicer v nagovoru ob svojem odstopu dejal, da morajo v ospredje stopiti mladi ljudje z novo energijo, a so bile pravi razlog njegovega odstopa prav omenjene afere.Tako se je pravzaprav žalostno in s ponižanjem končalo vladarsko obdobje Juana Carlosa, ki se je leta 1975 začelo povsem drugače. Takrat je umrl Francisco Franco, ki je vodil vojaško diktaturo v Španiji vse od zmage v španski državljanski vojni leta 1939. Za časa njegove diktature s prvinami fašizma je bila Španija samo formalno kraljevina, saj je imel vso oblast v rokah Franco. Vendar je že leta 1969 takratnega princa Juana Carlosa imenoval za naslednika po svoji smrti in za dediča obnovljenega španskega prestola.Princ je tako leta 1975 postal kralj, ki je z vrsto reform militaristično diktaturo spremenil v moderno demokracijo, ki je znova dovolila komunistično stranko in opozicijo parlamentu. Z ustavnimi spremembami je postopoma zmanjšal lastno moč in vpliv na vodenje države ter odločanje prenesel na parlament in vlado.