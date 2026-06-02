  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Nekdanji Trumpov svetovalec za mastno plačo lobira za Republiko Srbske

    Tudi po zaslugi prizadevanj Michaela Flynna je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.
    Michael Flynn je moral v času prvega mandata Donalda Trumpa hitro zapustiti položaj, ko je v času preiskave o ruskem vpletanju v volitve priznal, da je preiskovalcem FBI lagal glede svojih stikov z ruskimi uradniki. FOTO: Cheney Orr/Reuters
    Galerija
    Michael Flynn je moral v času prvega mandata Donalda Trumpa hitro zapustiti položaj, ko je v času preiskave o ruskem vpletanju v volitve priznal, da je preiskovalcem FBI lagal glede svojih stikov z ruskimi uradniki. FOTO: Cheney Orr/Reuters
    STA
    2. 6. 2026 | 19:14
    2. 6. 2026 | 19:57
    3:22
    A+A-
    Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

    Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA, upokojeni general Michael Flynn je plačani lobist Republike Srbske, za kar dobiva 100.000 dolarjev na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji.

    image_alt
    Trump pomilostil Michaela Flynna

    Prvi je o tem pred mesecem dni poročal konservativni novinar Scott McMahan, ki je nato v ponedeljek potrdil, da se je Flynn uradno prijavil kot lobist Republike Srbske pri uradu za registracijo tujih agentov ministrstva za pravosodje ZDA.

    Lagal glede stikov z ruskimi uradniki

    Flynn je moral v času prvega mandata Donalda Trumpa hitro zapustiti položaj, ko je v času preiskave o ruskem vpletanju v volitve priznal, da je preiskovalcem FBI lagal glede svojih stikov z ruskimi uradniki. Trump ga je pomilostil, povrhu je dobil odškodnino po tožbi, ki jo je druga Trumpova vlada poravnala.

    Srbska entiteta BiH naj bi od Flynna dobivala strateške nasvete in povezave z uradniki Trumpove vlade. Tudi po zaslugi njegovih prizadevanj je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, poroča Politico.

    Flynn je marca letos obiskal Banja Luko in na tamkajšnji televiziji kritiziral EU. Po pisanju Guardiana je izjavil tudi, da islam ni vera, ampak politična filozofija.

    image_alt
    Obtožnica proti Michaelu Flynnu zavržena

    Billa Pulteja opisujejo tudi kot strankarsko surovino, ki nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
    Billa Pulteja opisujejo tudi kot strankarsko surovino, ki nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

    Trump na čelo obveščevalnih dejavnosti postavil vodjo agencije za stanovanja

    Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti ZDA postavil vodjo zvezne agencije za stanovanja Billa Pulteja. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi, obenem bo ohranil tudi sedanjo službo.

    Pulte bo na položaju neke vrste nadzornika ameriških obveščevalnih agencij, kot so Cia, DIA, NSA in druge, nadomestil Tulsi Gabbard, ki je prejšnji mesec odstopila – uradno zaradi zdravstvenih težav njenega moža, poroča CNBC.

    Imel bo polne roke dela, saj bo ob vlogi direktorja agencije za stanovanja še naprej opravljal tudi delo predsednika hipotekarnih bank Freddie Mac in Fannie Mae, je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil Trump.

    Poteza je presenetila tudi republikanske člane kongresa. Vodja senatne večine John Thune je dejal, da na čelu nacionalnega urada za obveščevalne dejavnosti potrebujejo profesionalca, kar Pulte ni. Pojasnil je, da skuša dobiti več informacij od Bele hiše, kaj je pripeljalo do te odločitve, navaja CNBC.

    Vodja demokratske manjšine Chuck Schumer je bil bolj oster, Pulteja je opisal kot strankarsko surovino, ki nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi.

    Po odstopu nekdanje demokratske kongresnice in predsedniške kandidatke Gabbard, ki je nasprotovala vojni proti Iranu, je Trump na položaj vršilca dolžnosti začasno postavil njenega namestnika Aarona Lukasa, vendar ta položaja niti ni prevzel, saj Gabbard uradno odhaja 30. junija.

    Novice  |  Slovenija
    Prezgodnje slovo

    Umrla je Vanja Lombar, ena najvidnejših slovenskih menedžerk

    Zavzemala se je za večjo zastopanost žensk na vodilnih položajih, zadnji dve leti je zasedala enega od vodilnih položajev v družbi A1 Slovenija.
    1. 6. 2026 | 14:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Kronika

    Za šestletnega dečka je bila usodna zadnja vožnja po toboganu

    Za varnost otrok so na dogodku skrbeli animatorji in vaditelji Plavalnega kluba Terme Ptuj.
    Boštjan Celec 2. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Državni zbor

    V živo:      V živo: Mihael Zupančič: Skok je v pripravi, neusmiljeno proti korupciji

    Spremljamo zaslišanja še sedmih kandidatov za ministre: Franci Matoz napoveduje reorganizacijo in ukinjanje delovnih mest zaradi podvajanja.
    2. 6. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Magazin  |  Dobro jutro
    Dobro jutro

    Pebi, to so šenkani dnevi!

    Na celjski Špici je bilo srce, ki je bílo za kajak in se zanj tudi ustavilo.
    Špela Kuralt 2. 6. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Peugeot 308 in 308 SW vračata užitek v vožnji brez kompromisov

    Francoska lepotca, ki osvajata na prvi pogled in navdušita že na prvi vožnji. Zanesljiva, aerodinamična, inovativna in cenovno dostopna. Spoznajte ju.
    29. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo bo postavljal pravila v digitalni tekmi prihodnosti

    Umetna inteligenca in kibernetska varnost postajajo nova infrastruktura gospodarstva. Kako se pripraviti na novi svet?
    27. 5. 2026 | 10:24
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko v kolenu zaslišiš pok: poškodba narastišča meniskusa

    Poškodbe meniskusa so v ortopedski ambulanti stalnica. Večina od njih se pokaže jasno: bolečina, oteklina, mehanski simptomi.
    Promo Delo 1. 6. 2026 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    KJE POLNITI

    Ena kartica za polnjenje po vsej Sloveniji?

    Pri električnih avtomobilih se vprašanje dosega vse bolj umika vprašanju, s katerim si mnogo voznikov beli lase: kako hitro in preprosto do polnilnice.
    29. 5. 2026 | 06:53
    Preberite več
    Ne spreglejte
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Igor Novak, Alpacem

    Sodelavci potrebujejo le priložnost

    Ključni kompetenci zaposlenih sta sposobnost nenehnega prilagajanja in učenja ter sodelovanje med oddelki.
    Milka Bizovičar 30. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Električna mobilnost

    Razvijajo rešitve, ki niti še ne obstajajo

    V konceptu E8 bodo razvijali rešitve za povezovanje polnjenja vozil, proizvodnje in hranjenja elektrike, ki jih še ni.
    Borut Tavčar 29. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Luka Podlogar, NLB Skladi

    Umetna inteligenca že pomaga sestavljati naložbene portfelje

    Na trg prihaja nov alternativni sklad, ki bo malim vlagateljem omogočil dostop do novega naložbenega razreda.
    Milka Bizovičar 29. 5. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    Michael FlynnDonald TrumpZDAMilorad DodikRepublika Srbska

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna na Bližnjem vzhodu

    Ugibanja o razkolu med Trumpom in Netanjahujem

    Izraelski premier hoče obračunati z libanonskim Hezbolahom, ameriški predsednik se zavzema za premirje z Iranom.
    Barbara Kramžar 2. 6. 2026 | 20:18
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Italija

    80 let po referendumu: kljub težavam bi Italijani še enkrat izbrali republiko

    Italijansko demokracijo pesti vse šibkejša sposobnost politike, da odgovori na potrebe prebivalstva.
    S prizorišča:Gašper Završnik 2. 6. 2026 | 19:27
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Republika Srbska

    Nekdanji Trumpov svetovalec za mastno plačo lobira za Republiko Srbske

    Tudi po zaslugi prizadevanj Michaela Flynna je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.
    2. 6. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Strožja pravila

    Padec požarnega zidu: desnica in skrajna desnica pišeta migracijsko politiko EU

    Pred uveljavitvijo azilnega in migracijskega pakta je EU spravila pod streho še pravila za učinkovito vračanje.
    Peter Žerjavič 2. 6. 2026 | 18:36
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom podkast

    Kristali – modna muha, placebo ali naravni fenomen?

    Zakaj so kristali tako priljubljeni, kako prepoznati ponaredke in kaj o njih pravi znanost? O tem v podkastu Deloindom.
    Nina Štajner 2. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Republika Srbska

    Nekdanji Trumpov svetovalec za mastno plačo lobira za Republiko Srbske

    Tudi po zaslugi prizadevanj Michaela Flynna je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku.
    2. 6. 2026 | 19:14
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Strožja pravila

    Padec požarnega zidu: desnica in skrajna desnica pišeta migracijsko politiko EU

    Pred uveljavitvijo azilnega in migracijskega pakta je EU spravila pod streho še pravila za učinkovito vračanje.
    Peter Žerjavič 2. 6. 2026 | 18:36
    Preberite več
    Video
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom podkast

    Kristali – modna muha, placebo ali naravni fenomen?

    Zakaj so kristali tako priljubljeni, kako prepoznati ponaredke in kaj o njih pravi znanost? O tem v podkastu Deloindom.
    Nina Štajner 2. 6. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Nepozabna destinacija, ki vzbuja veliko zanimanja pri Slovencih

    Od istrskih gričev do Medžimurja in slavonskih vinogradov obstaja Hrvaška, kjer vas gostitelji sprejmejo v svoj dom in vam pokažejo manj znane kotičke dežele.
    2. 5. 2026 | 13:55
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Končno: Katarza v Ljubljani

    Zanimivi koncertni sporedi, izvrstni dirigenti in navdihujoči solisti
    Promo Delo 28. 5. 2026 | 09:42
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Slovenski pridelovalci razkrivajo, kaj se skriva za kakovostjo

    Lokalno pridelana hrana ima prednost, ki jo kupci vedno bolj cenijo. Pot do trgovskih polic še nikoli ni bila tako kratka.
    28. 5. 2026 | 14:14
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Čas je, da denar začne delati: zakaj vlaganje postaja nova norma

    Darilo za vašega otroka ob koncu šolskega leta! Kako lahko starši z majhnimi zneski otroku do 21. leta ustvarijo 20.000 evrov začetnega kapitala?
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZANIMIVO

    To so najbolj ogrožene pasme v Sloveniji (VIDEO)

    V Sloveniji je med 14 avtohtonimi pasmami kar osem kritično ogroženih. Ohraniti jih pomagajo rejci, stroka in ARK mreža.
    1. 6. 2026 | 07:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VIDEO

    To so slovenska podjetja, ki z zaposlenimi delajo drugače

    Certifikat Športu prijazno podjetje prepoznava organizacije, ki vlagajo v dobro počutje zaposlenih, gibanje in podporo slovenskemu športu.
    1. 6. 2026 | 07:26
    Preberite več
    VideoWall
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Nova nevidna roka bogastva narodov (video)

    V javnih debatah zdravstvo največkrat obravnavamo kot strošek, povezan s pomanjkanjem kadra, čakalnimi vrstami in vprašanjem, koliko dodatnih obremenitev javne finance še prenesejo. Toda vse bolj postaja jasno, da brez stabilnega zdravstvenega sistema tudi gospodarska stabilnost ne bo več samoumevna.
    2. 6. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Odnos kupcev se spreminja

    Nakupna pot B2B-odločevalca je bila še pred nekaj leti razmeroma predvidljiva – vsekakor veliko bolj kot danes.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 08:43
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    99,99 % nižja cena elektrike do priklopa

    Samooskrba z električno energijo ni več zgolj odločitev za lastno proizvodnjo iz sončnega vira – postaja celovita energetska rešitev prihodnosti.
    1. 6. 2026 | 14:19
    Preberite več
    Novice  |  Znanoteh
    SUVERENOST

    Prihaja nova valuta, toda kdo ima ključ od blagajne?

    5G, suvereni oblak, umetna inteligenca in kibernetska varnost spreminjajo telekomunikacijsko industrijo v enega ključnih stebrov prihodnje evropske suverenosti.
    29. 5. 2026 | 15:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vas zanima, kakšna je luna od blizu?

    Pametni telefoni danes ne tekmujejo več le v številu megapikslov, ampak predvsem v tem, kako hitro pomagajo ustvariti vsebino za družbena omrežja.
    Promo Delo 27. 5. 2026 | 15:11
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Artroskopija kolena: kdaj res pomaga in kdaj je le prehitra odločitev?

    Artroskopija kolena je minimalno invazivna operacija, ki zagotavlja hitrejše okrevanje, predvsem pa manj zapletov.
    Promo Delo 2. 6. 2026 | 09:20
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    PRIHODNOST

    Prihaja nova realnost, na katero Evropa še ni pripravljena

    Zakaj prihodnost digitalnega gospodarstva ne bo odvisna samo od podatkov, temveč tudi od energije, omrežij in infrastrukture?
    Promo Slovenske novice 1. 6. 2026 | 07:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

    Delov poslovni center

    Mobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo