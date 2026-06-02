Nekdanji Trumpov svetovalec za mastno plačo lobira za Republiko Srbske

Nekdanji svetovalec za nacionalno varnost ZDA, upokojeni general Michael Flynn je plačani lobist Republike Srbske, za kar dobiva 100.000 dolarjev na mesec, poročajo ameriški in drugi mediji.

Prvi je o tem pred mesecem dni poročal konservativni novinar Scott McMahan, ki je nato v ponedeljek potrdil, da se je Flynn uradno prijavil kot lobist Republike Srbske pri uradu za registracijo tujih agentov ministrstva za pravosodje ZDA.

Lagal glede stikov z ruskimi uradniki

Flynn je moral v času prvega mandata Donalda Trumpa hitro zapustiti položaj, ko je v času preiskave o ruskem vpletanju v volitve priznal, da je preiskovalcem FBI lagal glede svojih stikov z ruskimi uradniki. Trump ga je pomilostil, povrhu je dobil odškodnino po tožbi, ki jo je druga Trumpova vlada poravnala.

Srbska entiteta BiH naj bi od Flynna dobivala strateške nasvete in povezave z uradniki Trumpove vlade. Tudi po zaslugi njegovih prizadevanj je Washington lani ukinil sankcije proti nekdanjemu predsedniku Republike Srbske Miloradu Dodiku, poroča Politico.

Flynn je marca letos obiskal Banja Luko in na tamkajšnji televiziji kritiziral EU. Po pisanju Guardiana je izjavil tudi, da islam ni vera, ampak politična filozofija.

Billa Pulteja opisujejo tudi kot strankarsko surovino, ki nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi. FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

Trump na čelo obveščevalnih dejavnosti postavil vodjo agencije za stanovanja

Trump je na položaj vršilca dolžnosti direktorja obveščevalnih dejavnosti ZDA postavil vodjo zvezne agencije za stanovanja Billa Pulteja. Ta sicer nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi, obenem bo ohranil tudi sedanjo službo.

Pulte bo na položaju neke vrste nadzornika ameriških obveščevalnih agencij, kot so Cia, DIA, NSA in druge, nadomestil Tulsi Gabbard, ki je prejšnji mesec odstopila – uradno zaradi zdravstvenih težav njenega moža, poroča CNBC.

Imel bo polne roke dela, saj bo ob vlogi direktorja agencije za stanovanja še naprej opravljal tudi delo predsednika hipotekarnih bank Freddie Mac in Fannie Mae, je na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil Trump.

Poteza je presenetila tudi republikanske člane kongresa. Vodja senatne večine John Thune je dejal, da na čelu nacionalnega urada za obveščevalne dejavnosti potrebujejo profesionalca, kar Pulte ni. Pojasnil je, da skuša dobiti več informacij od Bele hiše, kaj je pripeljalo do te odločitve, navaja CNBC.

Vodja demokratske manjšine Chuck Schumer je bil bolj oster, Pulteja je opisal kot strankarsko surovino, ki nima nobenih izkušenj z obveščevalnimi dejavnostmi.

Po odstopu nekdanje demokratske kongresnice in predsedniške kandidatke Gabbard, ki je nasprotovala vojni proti Iranu, je Trump na položaj vršilca dolžnosti začasno postavil njenega namestnika Aarona Lukasa, vendar ta položaja niti ni prevzel, saj Gabbard uradno odhaja 30. junija.