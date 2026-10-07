Nekdanji uslužbenec Cie priznal poneverbo 194 milijonov dolarjev

Nekdanji visoki uslužbenec ameriške obveščevalne agencije Cia David Rush je v torek priznal krivdo za goljufijo, s katero je vlado ZDA oškodoval za približno 194 milijonov dolarjev, poroča televizija CBS. Rush si je namreč izmislil vladne programe in zanje črpal proračunska sredstva, ki jih je porabil za osebno korist. Grozi mu do 20 let zapora

Po navedbah tožilstva je ustvaril lažne državne pristojnosti, med drugim izmišljeni program s posebnim dostopom, in tako upravičil pridobivanje državnih sredstev za osebne namene.

Rush je imel najvišjo stopnjo varnostnega dostopa, do visokega položaja v zvezni upravi pa je deloma prišel tudi z lažmi o svoji izobrazbi in vojaških izkušnjah.

Ko je pridobil denar, je z bančnimi nakazili preusmeril okrog 145 milijonov dolarjev in financiral nakup luksuznih nepremičnin na Floridi, zlatih palic, ur in najmanj enega avtomobila.

Agenti preiskovalnega urada FBI so maja letos v njegovi hiši našli 298 zlatih palic, okrog 2,1 milijona dolarjev v gotovini, nekaj več kot 100.000 evrov, številne luksuzne ure in dve novi vozili znamke BMW Alpina.

Ameriški pravosodni minister Todd Blanche je dejal, da so zvezni uslužbenci odgovorni za služenje Američanom, ne pa za osebno bogatenje.