Nekdanji vplivni kolumbijski predsednik v priporu

Álvaro Uribe je politični mentor aktualnega predsednika Kolumbije Ivána Duqueja. FOTO: José Miguel Gomez/Reuters

Nasprotniki Uribeja so se v torek zbrali v kolumbijski prestolnici Bogotá. FOTO: Raul Arboleda/AFP

Vrhovno sodišče je odločilo, da bo nekdanji kolumbijski predsednik in vplivni politikv času sojenja v zadevi podkupovanja prič v hišnem priporu. Vrhovno sodišče v Kolumbiji, kjer orožje po več desetletjih še vedno ni nehalo rožljati, je prvič odredilo pripor za nekdanjega predsednika.Oseminšestdesetletnemu Álvaru Uribeju, ki bo menda hišni pripor prestajal na svojem domu v provinci Córdoba, sodijo zaradi suma podkupovanja prič. Leta 2012 je Uribe obtožil opozicijskega poslanca, da je skoval zaroto o Uribejevih povezavah s paravojaškimi skupinami, ki so se od osemdesetih let prejšnjega stoletja borile proti kolumbijskim gverilcem.A sodišče je Uribejevo obtožbo zavrglo kot neutemeljeno po tem, ko je ugotovilo, da je Cepeda informacije o Uribejevih povezavah s paravojaškimi enotami zbral na ustrezen način brez, denimo, podkupovanja nekdanjih pripadnikov paravojaških enot. Namesto Cepede je nasprotno odredilo preiskavo Uribeja zaradi suma, da je bil skupaj z zavezniki on tisti, ki je očividce prisilil v krivo pričanje s podkupninami, piše španski El País.Uribe, grozi mu do 12-letna zaporna kazen, obtožbe zanika, pri tem pa ga podpira aktualni predsednik, navaja Reuters. Duque prihaja iz vrst Uribejeve desne stranke Demokratični center (Dentro Demócratico) in je mentoriranec nekdanjega predsednika.Álvaro Uribe od leta 2018 službuje kot senator. Kolumbijska in mednarodna javnost njegov mandat pomnita po neusmiljenih vojaških obračunih z levičarskimi gverilskimi skupinami. Prav tako je odločen nasprotnik mirovnih pogajanj in mirovnega dogovora, ki so ga leta 2016 sklenili kolumbijska vlada pod vodstvom predsednikain gverilci Revolucionarnih oboroženih sil Kolumbije (FARC-EP).