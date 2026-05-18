Nekdanji vplivni sodelavec Zelenskega na prostosti po plačilu ogromne varščine

Nekdanji vplivni vodja kabineta ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega Andrij Jermak je bil danes po plačilu varščine v višini 2,7 milijona evrov izpuščen iz pripora. Tega je zanj sodišče odredilo v okviru preiskave korupcije, povezane s pranjem denarja.

Jermak se v okviru protikorupcijske preiskave sooča z očitki sodelovanja v večmilijonski prevari s pranjem denarja. Organizirana skupina naj bi prek luksuznega gradbenega projekta v bližini Kijeva oprala slabih deset milijonov evrov. Jermak vse očitke odločno zavrača.

Sodišče je zanj prejšnji teden odredilo 60 dni preiskovalnega pripora ob možnosti plačila varščine v višini 2,7 milijona evrov. Jermak je sprva dejal, da nima toliko denarja, da pa bo poskušal znesek zbrati s pomočjo prijateljev in znancev.

Pristojne sodne oblasti so danes potrdile, da je bila varščina poravnana. Po poročanju ukrajinskih medijev so denar v zadnjih dneh zbirali njegovi podporniki. Jermak je že zapustil pripor, pri čemer mora na prostosti upoštevati določene pogoje, ne sme, denimo, zapustiti Ukrajine.

Jermak je dolgo veljal za desno roko Zelenskega, ki mu je zaupal tudi vodenje pogajanj z ZDA glede mirovnega načrta za končanje ruske agresije v Ukrajini, dokler ni novembra lani zaradi očitkov v zvezi s korupcijo odstopil.

Ukrajino so od začetka vojne februarja leta 2022 pretresli številni korupcijski škandali. Vlada si je boj proti korupciji zadala kot eno osrednjih nalog, to ji nalagajo tudi reforme, potrebne za pridružitev Evropski uniji.