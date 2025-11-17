Nekdanjo premierko Bangladeša obsodili na smrt zaradi zločinov zoper človeštvo

Nekdanjo premierko Bangladeša Šejk Hasino so v ponedeljek spoznali za krivo zločinov proti človeštvu zaradi nasilnega zatiranja študentskih protestov. Po padcu vlade avgusta lani je nekdanja političarka pobegnila v Indijo, poroča CNN.

Tožilci so zaradi obtožb zahtevali smrtno kazen. Sodišče še zaseda, izrek kazni pa naj bi sledil kmalu.

Trije sodniki Mednarodnega kazenskega sodišča, bangladeškega državnega sodišča za vojne zločine, so razglasili sodbo in odločili, da je Hasinova odgovorna za več sto nezakonitih usmrtitev, ki so jih izvedli organi kazenskega pregona med protesti.

V nekaj tednih naj bi v protestih leta 2024 umrlo okoli 1400 udeležencev, 25.000 pa jih je bilo ranjenih, so dejali na sodišču.

Ljudje so se 5. avgusta letos podali na ulice in praznovali obletnico študentskih protestov, ki so odnesli vlado Šejk Hasine. FOTO: Mohamed Ponir Hosain/Reuters

Hasinovo so obtožili petih zločinov, med njimi spodbujanja pomora protestnikov, ukazov, naj protestnike usmrtijo z obešenjem, ter ukazov o uporabi smrtonosnega orožja, brezpilotnih letlanikov in helikopterjev za zatiranje protestov. Nekdanja premierka je obtožbe zanikala.

Hasinova na sodišču v Daki ni bila prisotna, saj je še vedno v samoizgnanstvu v Indiji. Sojenje so kritizirali njeni odvetniki, ki so prejšnji teden vložili pritožbo pri posebnem poročevalcu Združenih narodov za zunajsodne, nagle ali arbitrarne usmrtitve zaradi »resnih pomislekov glede pomanjkanja pravice do poštenega sojenja in ustreznega postopka«.

Nekdanja političarka je južnoazijsko državo vodila z železno roko od leta 2009 do svojega strmoglavljenja leta 2024. Sodba bi lahko vplivala na politično vzdušje pred volitvami v Bangladešu, ki bodo februarja prihodnje leto, piše CNN.