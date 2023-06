Nekdanjo premierko Nicolo Sturgeon aretirali v okviru finančne preiskave

Policija je v okviru preiskave financ vladajoče Škotske nacionalne stranke (SNP) danes aretirala nekdanjo škotsko premierko Nicolo Sturgeon. Gre za tretjo aretacijo v okviru preiskave, ki je pretresla škotski politični sistem. Aprila so prijeli tudi njenega soproga, ki pa so ga pozneje izpustili.

»52-letna ženska je bila danes aretirana kot osumljenka v zvezi s tekočo preiskavo o financiranju in financah stranke SNP,« je sporočila policija in dodala, da že potekajo zasliševanja. Britanski mediji so nato razkrili, da gre za Nicolo Sturgeon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Do aretacije nekdanje premierke prihaja po aprilski aretaciji njenega soproga moža Petra Murrella, ki je bil pri SNP odgovoren za finance. Po navedbah britanskih medijev se Murrell že dolgo spopada z vprašanji o domnevnem izginotju približno 680.000 evrov donacij SNP, ki naj bi bile namenjene njenim prizadevanjem za neodvisnost Škotske. Obenem naj ne bi prijavil osebnega posojila v višini nekaj manj kot 114.000 evrov, ki ga je dal stranki.

Murrell je bil prisiljen v odstop s funkcije, potem ko je stranka medijem zanikala, da je izgubila 30.000 članov, a se je izkazalo, da njene trditve niso držale. »Čeprav ni bilo namena zavajati, se strinjam, da se je to zgodilo,« je dejal ob odstopu. Do razkritja o padcu števila članov je prišlo v času volitev za zamenjavo Sturgeonove na položaju vodje stranke in škotske premierke.

Sturgeonova je odstop s položaja premierke po osmih letih napovedala sredi februarja in ob tem navedla osebne razloge. Konec marca so nato v SNP za njenega naslednika izvolili 37-letnega Humzo Yousafa, ki je postal najmlajši škotski premier v zgodovini, prvi predstavnik etnične manjšine na tem položaju in nasploh prvi musliman na čelu večje britanske stranke.