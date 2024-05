Nemcem sta ostala le džip in maršalska uniforma

V nadaljevanju preberite:

V Drvarju, mestecu ob reki Unac, so se slovesno in množično spomnili 80. obletnice zloglasnega desanta na Drvar. V tej ofenzivi, imenovani Konjičev skok, je nemški okupator s pomočjo ustašev in četnikov hotel zajeti ali uničiti vrhovni štab jugoslovanske partizanske vojske z maršalom Josipom Brozom - Titom na čelu. Zaradi fanatičnega upora partizanskih borcev jim dobro organizirani napad, ki ga je snoval nemški diktator Adolf Hitler, ni uspel. Zadovoljiti se je moral z zaseženim džipom in novo maršalsko uniformo.

V spomin na 25. maj so v nekdanji Jugoslaviji praznovali rojstni dan predsednika SFRJ Josipa Broza - Tita, čeprav je bil takratni dosmrtni predsednik rojen 7. maja. Jugoslovanskim generacijam mladih se je vtisnil v spomin kot dan mladosti, saj so tega dne v mladinsko organizacijo sprejemali sedmošolce. V Drvarju so že zgodaj dopoldne delegacije polagale vence k sesutemu partizanskemu spomeniku, ki so ga nacionalisti uničili leta 1996. Slovensko borčevsko organizacijo bi moral zastopati Bojan Pahor, a se kljub najavi povezovalke programa ni pojavil z vencem v roki. Čast antifašistov iz naše države so rešili Zasavci iz Zagorja ob Savi.