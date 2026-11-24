Ko več kot štiri petine Nemcev meni, da Rusija ogroža njihovo državo, hkrati pa podpora vojaški pomoči Ukrajini pade na 46 odstotkov, se odpre vprašanje, kako dolgo bo nemška vlada še lahko zagovarjala obstoječo politiko. Več zadnjih anket med Nemci kaže, da so ti zelo negotovi glede tega, ali sedanja strategija – kombinacija sankcij, oboroževanja in omejene diplomacije – res vodi do miru. Polovica Nemcev ne verjame, da Ukrajina z obrambo brani tudi Evropo, kar kot ključni argument financiranja Ukrajine vselej navajajo v Berlinu.