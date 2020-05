Nemci še ne vedo, kje bodo letos dopustovali

Frankfurt – Številne evropske države, še posebej Španija, Grčija, Hrvaška in Italija, trepetajo pred letošnjo turistično sezono. Da bi poiskali rešitve, kako sprostiti turistična potovanja v Evropi v času korone, so se včeraj »sestali« ministri desetih držav. A konkretnega načrta niso razkrili.



Nemški minister za zunanje zadeve Heiko Maas včeraj tako ni znal odgovoriti na vprašanje, ki najbolj tare Nemce, namreč, kje bodo letos poleti sploh lahko dopustovali. Nemčija bo prehajanje meja postopno sproščala do sredine junija, s 15. junijem pa bo po načrtih odpravila splošno opozorilo pred potovanji v tujino. Od takrat bo država izdajala opozorila oziroma napotke za potovanja v vsako državo posebej, ta ocena pa bo odvisna od tega, kako uspešno se bo posamezna država spopadala z virusom, je dejal Maas. »Nekatere države, ki so od turizma močno odvisne, še posebej od nemških potnikov, si želijo hitrih bilateralnih rešitev. Takšnih dogovorov si ne želimo, ampak si želimo skupen dogovor,« je po pogovoru s kolegi pojasnil Maas.

»Omejitve bo treba sprejeti«

Poudaril je, da letošnje poletne počitnice zagotovo ne bodo takšne, kot so bile pretekle. Omejitve bodo veljale na plažah, v restavracijah in v mestnih središčih. »To moramo sprejeti,« je dejal Maas in pojasnil, da bodo omejitve različne tudi znotraj posameznih držav, saj so epidemiološke razmere tudi med regijami po državah različne, kot primer je izpostavil Španijo, kjer na otokih ni enako kot na celini.



Ministri deseterice držav, med njimi tudi Slovenije, se bodo o tem znova pogovarjali čez dva tedna. Maas je še dodal, da ne more napovedati, ali bodo že letos odpravili opozorila za potovanja v vse države. Da pa takšno opozorilo seveda še ne pomeni, da posamezniki tja ne smejo potovati. Kam bodo Nemci lahko letos potovali, bo tako bolj kot od Nemčije odvisno od ciljnih držav in njihovih pravil, je bilo razumeti nemškega ministra. Glede na nemške načrte je pričakovati, da bo Slovenija med državami, kjer Nemčija dopustovanja ne bo odsvetovala.

Poziv k dopustovanju doma

Precej bolj jasen je bil včeraj bavarski premier Markus Söder, ki Nemce poziva, naj letos dopustujejo kar doma. Da bi jih spodbudil, nemški vladi predlaga tudi vavčerje za dopustovanje doma. Bavarska bo sicer danes še dodatno olajšala prehajanje meje z Avstrijo. Tako ne bodo več preverjali vsakega potnika, ampak bodo nadzori le še občasni, s 15. junijem pa naj bi po trenutnih načrtih v celoti odpadli.