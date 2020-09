Nemci v prevzem tržaškega pristanišča

Namesto napovedi o Kitajcih v tržaško pristanišče vstopajo Nemci, pišeta italijanski spletni portal Nordesteconomia in dnevnik Il Piccolo. Hamburško pristanišče naj bi, kot navajata, prevzelo 50,1 odstotka lastniškega deleža v novi tržaški logistični platformi . Po napovedi bodo v prvi fazi vanjo vložili 150 milijonov evrov, v drugi od 100 do 300 milijonov evrov, za uresničitev vseh načrtov, določenih s prostorskim aktom za pristanišče, pa naj bi skupno investirali celo milijardo evrov. Tako naj bi med drugim zgradili osmi pomol in za pristaniške namene razvijali dodatne površine, ki so bile v preteklosti namenjene škedenjski železarni.V tržaško pristanišče bo formalno vstopila družba Hamburger Hafen– und Logistik Aktiengesellschaft (Hhla), ki je v lasti hamburške občine in upravlja s tremi od štirih kontejnerskih terminalov v hamburškem pristanišču. Gre za največje kontejnersko pristanišče v Nemčiji in drugo največje v Evropi, takoj za Rotterdamom. Hhla, ki je bila ustanovljena leta 1885, je imela lani 1,35 milijarde evrov prihodkov in je pretovorila 7,6 milijona TEU (zabojniških enot), kar je desetkrat več kot v Trstu (v Luki Koper pa pretovorijo okoli milijona TEU). Družba zaposluje več kot 6000 visoko specializiranih kadrov, v lasti pa ima tudi terminale v ukrajinski Odesi in estonskem Talinu.Prav jutri bo na terminalu za les slovesnost ob dokončanju del za tržaško logistično platformo, ki ji bo prisostvoval tudi italijanski minister za ekonomski razvoj, sicer Tržačan, Stefano Patuanelli.