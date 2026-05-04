Nemčija bi lahko ostala še brez ameriških raket

V minulem tedno sta ameriški predsednik Dinald Trump in nemški kancler Friedrich Merz izmenjala nekaj težkih ocen, nakar je Trump napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, prav tako pa naj bi vo vodo padla namestitev ameriških raket srednjega dosega v državi. Prav slednje je tisto, kar v državi povzroča največ skrbi.

Varnostni strokovnjaki opozarjajo, da bo to navrtalo luknjo v evropsko varnost. Merzovi kritiki pa mu očitajo, da je nepreviden s svojimi izjavami na račun Trumpa. Kancler Merz je namreč ostro kritiziral ZDA zaradi vojne v Iranu.