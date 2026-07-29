Nemčija bi močno oklestila finančne načrte Bruslja

Če bo na koncu obveljala volja Berlina, bo imel prihodnji večletni proračun Evropske unije veliko manjši obseg, kot ga predvideva predlog, ki ga je pred letom dni zasnovala evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen. Nemški kancler Friedrich Merz zahteva reze na vseh področjih.

Ciper je junija, ob koncu svojega predsedovanja svetu EU, pripravil pogajalski predlog, tako imenovani nego box, z manjšimi popravki. Po neuradnih izračunih bi se položaj Slovenije, ki bi bila po prvem predlogu Bruslja med bolj prizadetimi, izboljšal za več sto milijonov evrov. A ciprski predlog za neto plačnice z Nemčijo na čelu ni niti blizu sprejemljivega.