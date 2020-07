Nemčija bo predlagala cestnine po vsej EU

Preberite še: Nemčija oktobra 2020 napoveduje vinjete za osebne avtomobile

Za osebna vozila sedaj brez cestnin

Nemčija ima po podatkih AMZS skoraj 13.000 kilometrov avtocest. Cestnina se za osebna vozila ne plačuje, plačujejo jo za tovorna vozila največje dovoljene mase nad 7,5 t. Pač pa je v večini nemških mest vstop vozil v mestna jedra omejen z ekološko nalepko.

Nemški minister za prometbo med nemškim predsedovanjem Evrpski uniji prizadeval za uveljavitev cestnin tako na avtocestah v Nemčiji kot drugod po Evropski uniji, poroča Reuters, ki se sklicuje na osnutek dokumenta na to temo, ki sicer še ni sprejet. V roku osmih let naj bi za vsa vozila na avtocestah – ob avtombilih tudi za tovornjake in kombije – veljale cestnine.Te oziroma uporabnine naj bi veljale za vsa vozila razen za avtobuse, je zapisano v dokumentu, za katerega Scheuer želi, da bi ga nemška ministrstva potrdila danes. S tem bi dokument postal uraden predlog Nemčije ob njenem predsedovanju Evropski uniji, ki je steklo 1. julija.Kot dodaja Reuters, ki se sklicuje na nekatere vladne uradnike, so sicer želeli na nekaterih nemških ministrstvih predlog zaustaviti, četudi ima cestnina, ki bi temeljila na razdalji, široko podporo kot ukrep, ki bi zaščitil okolje.To vprašanje je še posebej občutljivo za ministrstva, ki jih vodijo socialni demokrati iz SPD, ki si delijo oblast s krščanskimi demokrati iz CDU kanclerke. V SPD so že dolgo časa do cestnin kritični.