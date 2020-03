Nemčija bo sprejela do 1500 begunskih otrok iz Grčije

REUTERS Begunski otroci po prihodu s trajektom na otok Lezbos. FOTO: Costas Baltas/Reuters

Na nedeljskem nočnem zasedanju so se predstavniki nemške velike koalicije CDU - CSU - SPD končno dogovorili, da bo Nemčija vendarle pomagala pri reševanju naraščajoče begunske krize v Grčiji s tem, da bo sprejela od tisoč do tisoč petsto otrok iz prenapolnjenih begunskih taborišč na Egejskih otokih, poroča nemški Die Welt. Še pred nekaj dnevi sta prvi dve stranki koalicije v Bundestagu glasovali proti predlogu, da bi Nemčija sprejela pet tisoč najbolj pomoči potrebnih beguncev iz Grčije, tudi odraslih. Sefanja odločitev je torej kompromis, s katero so se strinjale vse tri stranke.Šlo naj bi za iskanje skupne rešitve znotraj evropske »koalicije voljnih«, ki naj bi že v kratkem iz taborišč začeli reševati rešitve in pomoči najbolj potrebne. Koalicijski dogovor je tak, da naj bi v Nemčijo sprejeli hudo bolne otroke, ki nujno potrebujejo zdravniško oskrbo in zdravljenje, in otroke brez spremstva do starosti štirinajstih let. Povečini naj bi to bile deklice. Po poročanju humanitarnih organizacij so razmere v begunskih taboriščih na grških otokih nečloveške. V zadnjih dneh je v prenapolnjena taborišča na Lesbosu in na drugih Egejskih otokih prišlo novih 1700 beguncev, čeprav jih je tam že doslej bilo nagnetenih okrog 38.000.Koalicija se je dogovorila tudi, da bo Grčijo podprla in bo z njo solidarna pri varovanju zunanje meje EU in pri nameščanju beguncev, ki v Grčijo množično prihajajo iz Turčije.