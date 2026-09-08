Nemčija bo Ukrajini iz svojih zalog dostavila rakete patriot

Nemčija bo Ukrajini iz svojih zalog dostavila nujno potrebne rakete za sisteme zračne obrambe Patriot, je danes na srečanju Kontaktne skupine za podporo obrambi Ukrajine dejal nemški obrambni minister Boris Pistorius. Hkrati je napovedal, da bo njegova država povečala dobave raket zrak-zrak, poročajo tuje tiskovne agencije.

Na današnjem srečanju, ki je potekalo prek videokonference, je sodeloval tudi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Glavna tema srečanja je bilo zagotavljanje sistemov zračne obrambe in brezpilotnih letalnikov, je na svoji spletni strani sporočilo obrambno ministrstvo.

Pistorius je na srečanju kontaktne skupine dejal, da se je odločil, da Ukrajini iz zalog nemške vojske dostavijo »nujno potrebne prestrezne rakete PAC-2«, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ob tem je tudi druge podpornike Ukrajine pozval, naj »pogledajo v svoje zaloge in napravijo podobne dobave«.

Ukrajinski začasni obrambni minister Jevgeni Hmara je na srečanju s kolegi podčrtal pomembnost orožja za zračno obrambo za Ukrajino, ki se brani pred okrepljenimi ruskimi napadi z droni in raketami. Evropska unija se je danes strinjala, da sme Kijev del 90-milijardnega evropskega posojila porabiti za nakup raket od ZDA, so danes sporočili iz Bruslja.

Članice EU so morale predhodno dati zeleno luč, saj pogoji posojila Kijevu predpisujejo, da denar iz posojila lahko porabi primarno za orožje, proizvedeno v Ukrajini ali članicah unije. Poleg tega je Združeno kraljestvo danes sporočilo, da bo namenilo 100 milijonov funtov oz. približno 116 milijonov evrov za okrepitev ukrajinske zračne obrambe to zimo, tudi z raketami Patriot.

Ukrajina se že nekaj časa spopada s težavami pri obrambi pred ruskimi napadi zlasti z balističnimi raketami, saj ji primanjkuje prestreznih raket. Na srečanju kontaktne skupine je Pistorius zatrdil, da ruski poskusi ustrahovanja in hibridni napadi na Ukrajino, Nemčijo niti na druge partnerice ne bodo delovali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

»Ravno nasprotno: nepremišljeno in neodgovorno ravnanje Rusije še krepi našo odločenost, da branimo mir in svobodo v Evropi,« je dejal. Kontaktna skupina je bila ustanovljena 26. aprila 2022 za zagotavljanje koordinacije vojaške podpore Ukrajini.