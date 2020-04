Nemčija do 40 milijonov mask mimo posrednikov

Preberite še: Je smrtnost petkrat nižja od ocen?

V Nemčiji ta teden pričakujejo dobavo 40 milijonov kosov zaščitnih mask s Kitajske. Veliko dobavo si je država po poročanju nemških medijev zagotovila z neposrednimi pogovori med kanclerkoin kitajskim predsednikom. Maske bo prepeljala Lufthansa.Nemška vlada si je tako zagotovila neposreden dostop do kitajskih proizvajalcev zaščitne opreme. Zvezno ministrstvo za zdravje, ki ga vodi, je v poročilu o nabavah zaščitne opreme, ki ga je pripravilo za zvezni parlament zapisalo, da so si doslej na trgu preko posrednikov konkurirali s številnimi drugimi državami. Po pogovoru s kitajskim predsednikom so dobili neposreden stik z večjim proizvajalcem zaščitne opreme, ki lahko zagotovi zaščitno opremo visoke kakovosti in lahko zagotavlja zanesljivo dobavo.Po poročanju nemških medijev, nam bi kitajska vlada sestavila seznam ustreznih državnih podjetij, ki imajo dovolj veliko proizvodnjo, ki lahko zagotavljajo ustrezno kakovost in ki lahko dobavljajo opremo po ustreznih cenah. Po kakšni ceni je Nemčija maske kupila, ni znano. O tem, kdo lahko kupuje pri teh podjetjih, odloča kitajska vlada. Kot poročajo nemški mediji, na Kitajskem obstaja neke vrste »vroči telefon«, ki ga uporabljajo veleposlaniki in vlade po vsem svetu.Ministrstvo z zdravje v poročilu še navaja, da se je takšen način kupovanja opreme neposredno na Kitajskem izkazal za delujočega. Hkrati pa opozarjajo, da kitajska podjetja pogosto zahtevajo predplačila, hitro potrditev naročil, preverjanje kakovosti je redko celovito, cene pa močno nihajo. Kakovost bodo tako pretežno preverjali ob dostavi v Nemčijo. Opremo bo dostavljala Lufthansa.Kanclerka Merklova je sicer danes na novinarski konferenci dejala, da so si dobavo zagotovili s prilagoditvijo trgu in s sodelovanjem s strokovnjaki za takšne dobave. Kot je bilo razumeti, so zaobšli siceršnje postopke dobave prek posrednikov, ki so za trenutne razmere preveč zbirokratizirani in predolgotrajni. Minuli teden so v enem od nemških podjetij, ki se ukvarja z dobavo zaščitnega materiala opozorili prav na ugotovitve, ki jih zdaj navaja tudi ministrstvu, predvsem, da kitajski proizvajalci zahtevajo predplačilo in da cene močno nihajo.Nemška vlada bo sicer podprla tudi domače proizvajalce zaščitne opreme, in sicer s 40 milijoni evrov. V državi trenutno teče razprava o obveznem nošenju mask in druge podobne zaščite. Politika je v tej temi močno razdeljena. O nošenju mask se govori predvsem v povezavi z rahljanjem ukrepov proti širjenju virusa.