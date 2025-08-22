Slabim novicam iz nemškega gospodarstva ni videti konca

V nadaljevanju preberite:

Nemškemu gospodarstvu gre še slabše od pričakovanj. Statistiki so za drugo četrtletje ocene o 0,1-odstotnem padcu bruto domačega proizvoda še popravili navzdol, in sicer na minus 0,3 odstotka. Pri tem ne gre zanemariti niti revizije podatkov za leti 2023 (minus 0,9 odstotka) in 2024 (minus 0,5 odstotka), po kateri je bilo gospodarstvo torej v precejšnji recesiji.

Razlog za še slabše rezultate od pričakovanih je dodatna zaostritev razmer v industriji. Skoraj ne mine teden, da medijev ne bi polnile slabe informacije, zlasti iz avtomobilske industrije, a ta ni izjema.