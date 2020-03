Nemčija išče izhodno strategijo

Po vzoru Singapurja

Kanclerka Angela Merkel ostaja najbolj priljubljena političarka v Nemčiji, njeni stranki CDU je podpora v krizi poskočila skoraj za tretjino. Foto: Reuters

Imunska izkaznica

Frankfurt – Večina Nemčije je že tretji teden v »karanteni«. Po podatkih inštituta Roberta Kocha rast novih okužb s sars-cov-2 ostaja stabilna, smrtnost pa se rahlo povečuje. Ekonomski modreci so državi letos napovedali okoli 5-odstotno recesijo, v državi pa se je razvila razprava o izhodni strategiji. Kriza je močno koristila vladajočim krščanskim demokratom (CDU)Čeprav se Nemčija po ocenah inštituta za javno zdravje Roberta Kocha šele približuje vrhuncu epidemije, se je v politiki in javnosti razvila razprava o rahljanju ukrepov. Ekonomski analitiki so opozorili, da bi dolgotrajni ostri ukrepi proti širjenju virusa sars-cov-2 pregloboko posegli v gospodarstvo. Prav tako so nekateri zdravstveni strokovnjaki opozorili, da tudi ukrepi za zajezitev virusa in gospodarska kriza veliko stanejo. Strokovnjaki z različnih področij zato preučujejo možnosti za uravnoteženje ukrepov in njihovih učinkov.Med nemškimi strokovnjaki za gospodarstvo velja prepričanje, da gospodarstvo kriznega modusa ne more preživeti več kot dva, tri mesece. Med idejami, kako postopno razrahljati ukrepe in hkrati ne pospešiti širjenja virusa sars-cov-2, sta tudi uporaba aplikacije za mobilne telefone in množično testiranje imunosti na virus med prebivalci. Sledenje mobilnim napravam obolelih je padlo v vodo. Je pa zato še vedno živa ideja o aplikaciji, ki bi posameznike prek vmesnika bluetooth opozarjala na stike z obolelimi. Razvijata jo inštitut Roberta Kocha in inštitut Heinricha Hetza, temelji pa na podobnih načelih kot aplikacija, ki jo uporabljajo v Singapurju. Uporaba bi bila prostovoljna. Tisti, ki bi si jo naložili, bi prejeli identifikacijsko številko, ki ne bi bila povezana z imenom in priimkom. Uporabnik s potrjeno okužbo bi inštitutoma poslal identifikacijsko številko, razvijalca pa bi nato to številko označila z »okužen«. Uporabniki aplikacije, ki so bili v stiku z okuženim, bi prejeli opozorilo, da morajo v samoizolacijo.Ena od idej, o kateri razpravljajo, je testiranje prebivalstva na imunost na virus sars-cov2. Vsi, ki so imuni, bi prejeli imunski potni list in bi lahko živeli brez omejitev. Hkrati je v državi stekla obsežna študija, na podlagi katere bodo raziskovalci poskusili dognati dejanske številke okuženih v državi, s čimer bi prišli do podatka o dejanski stopnji smrtnosti. Epidemiologje prepričan, da bodo na podlagi dognanj lahko odločali o tem, kdaj odpraviti ukrepe. Rezultate naj bi imeli do konca aprila.Zadnje javnomnenjske raziskave so pokazale, da je kriza s koronavirusom oziroma upravljanje krize močno koristilo vladni CDU. Stranki, katere najbolj priljubljeno ime je kljub temu, da je ne vodi več, Angela Merkel. Kanclerka, ki je sprva komunikacijo z javnostjo v tej krizi prepuščala kolegom ministrom, je zadnjih deset dni pod žarometi. Kot kaže, je to bila pametna poteza. Stranki je namreč podpora zgolj v zadnjih dveh tednih poskočila z okoli 27 na 35 odstotkov. To je več kot na zadnjih parlamentarnih volitvah leta 2017, ko je CDU prejela slabih 33 odstotkov glasov.