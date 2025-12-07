Merz v Izraelu: Nemškega priznanja Palestine v bližnji prihodnosti ne bo

Nemški kancler Friedrich Merz je po današnjem srečanju z izraelskim premierom Benjaminom Netanjahujem v Jeruzalemu dejal, da v bližnji prihodnosti ne vidi možnosti za priznanje neodvisne palestinske države. Ob tem je pozval Izrael, naj ne sprejema nobenih ukrepov za priključitev zasedenega Zahodnega brega.

»Kaj bo na koncu, danes nihče od nas ne ve. In ker je tako, se je tudi nemška vlada, za razliko od drugih evropskih držav, vzdržala prezgodnjega priznanja palestinske države. Tega tudi v bližnji prihodnosti ne bomo storili,« je po srečanju z Netanjahujem dejal Merz.

Takšna država do zdaj nima nobenih pogojev, da bi sploh lahko bila neodvisna država, je dodal.

Merz je ob tem ponovno pozval Izrael, naj ne sprejema ukrepov za priključitev zasedenega Zahodnega brega. Po njegovih navedbah ne sme priti do nobenih formalnih, političnih, gradbenih ali drugih ukrepov, ki bi imeli za posledico priključitev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Nemški kancler je še dejal, da delajo za cilj novega Bližnjega vzhoda, v katerem bo priznana tudi država Izrael. »Naše prepričanje je, da perspektivna ustanovitev palestinske države ob strani Izraela verjetno odpira najboljše možnosti za takšno prihodnost,« je menil.

FOTO: Ariel Schalit/AFP

Netanjahu je medtem po srečanju z Merzem govoril o priložnostih za mir v regiji, hkrati pa je še naprej zavračal neodvisno palestinsko državo.

»Verjamemo, da obstaja pot za dosego bolj obsežnega miru z arabskimi državami in tudi pot za vzpostavitev delujočega miru z našimi palestinskimi sosedi,« je dejal. Dodal je, da ne »bodo ustvarili države, ki si prizadeva za naše uničenje«.

Izraelski premier je med drugim opozoril tudi na ponovno oživitev antisemitizma po svetu. »To je nezaslišano,« je dejal.

Vprašanje morebitnega obiska Netanjahuja v Nemčiji ni bilo obravnavano, je povedal nemški kancler. »Trenutno ni razloga, da bi o tem razpravljali. Če bo čas dopuščal, bi izdal takšno povabilo, vendar to v tem trenutku ni vprašanje, ki bi naju oba zanimalo,« je pojasnil.