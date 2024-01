Nemčija je včasih okoren tanker, Slovenija pa je lahko okreten čoln

V nadaljevanju preberite:

Nemški veleposlaniški zakonski par Adrian Pollmann in Natalie Kauther počasi končujeta svoj deljeni mandat v Sloveniji. Z veleposlanikom Pollmannom, ki trenutno opravlja naloge, smo se ob tej priložnosti pogovarjali o aktualnih političnih vprašanjih, ki najbolj zaposlujejo Evropejce: o vojnah v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, trgovinski vojni med Kitajsko in ZDA, vlogi in ambicijah Evropske unije. Kot pravi, smo se znašli v obdobju, ko se znova razpravlja o nekaterih temeljnih vrednotah, za katere smo menili, da o njih že vlada jasen konsenz. Ogrožena je demokracija sama po sebi, čeprav zaradi dejstva, da je večina strank še vedno demokratičnih, veleposlanik Pollmann ostaja optimist.