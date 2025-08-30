  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Nemčija je zmogla, a postala bolj razklana

    Desetletje po legendarni izjavi Angele Merkel je treba podčrtati, da današnje težave države niso posledica migrantske krize.
    Tako so Nemci septembra pred desetimi leti pričakali množice beguncev na železniški postaji v Frankfurtu. FOTO: Frank Rumpenhorst/AFP
    Galerija
    Tako so Nemci septembra pred desetimi leti pričakali množice beguncev na železniški postaji v Frankfurtu. FOTO: Frank Rumpenhorst/AFP
    Barbara Zimic
    30. 8. 2025 | 08:15
    5:07
    A+A-

    »Zmogli bomo.« Besede, ki jih je 31. avgusta pred desetimi leti izrekla dolgoletna kanclerka Angela Merkel, so se zapisale v zgodovino kot njena najbolj legendarna izjava. Z njo je pospremila odprtje meja za več kot milijon tujcev, ki so na Madžarskem in v drugih sosedah čakali na nadaljevanje poti v Nemčijo. Ali je kanclerka imela prav? Danes vsa Nemčija in še kdo išče odgovor na to vprašanje.

    Kanclerka Angela Merkel danes meni, da je Nemčija v precejšnjem delu uspešno prestala izziv integracije prišlekov v svojo sredino. V dokumentarcu ob deseti obletnici legendarne izjave za javno televizijo ARD je dejala, da gre za proces, a da je Nemčija že veliko postorila, preostalo pa še bo. Ne strinja se z ocenami, da je migrantska kriza povozila Nemčijo in da je država odpovedala.

    Prav tako je spomnila, da je bila alternativa njenemu ukrepu z nasiljem preprečiti ljudem vstop v državo. Tega nikoli ne bi podprla, je dejala. Na kritiko, da je njena odločitev dala zagon AfD, je odvrnila, da je to res, da pa to še ne more biti argument proti sprejemanju nujnih odločitev. Se je pa posula s pepelom zaradi prepočasnega odziva na migrantsko krizo. Ocenila je, da bi Nemčija morala že v letih 2012 in 2013, ko so ljudje začeli množično bežati iz Sirije, ukrepati in za ljudi že takrat narediti več.

    Sirska begunka Malakeh Jazmati je prišla v Nemčijo leta 2015 in je z možem kmalu po prihodu začela gostinski posel. Od leta 2018 ima svojo restavracijo v Berlinu. FOTO: John Macdougall/AFP
    Sirska begunka Malakeh Jazmati je prišla v Nemčijo leta 2015 in je z možem kmalu po prihodu začela gostinski posel. Od leta 2018 ima svojo restavracijo v Berlinu. FOTO: John Macdougall/AFP

    Mimo dejstva, da je kriza pognala veter v jadra AfD, ni mogoče. Stranka je uspešno igrala na karto strahov ljudi pred tujci, po drugi strani pa tudi uspešno izkoristila izjemno kaotične in varnostno napete razmere poleti leta 2015. Na tej točki je vlada kanclerke Merkel gotovo doživela poraz.

    Toda današnji problemi Nemčije niso posledica migracijske krize. Da je nemško gospodarstvo že tretje leto v recesiji in da mu primanjkuje delovne sile, ni krivda tistih, ki so prišli v državo pred desetimi leti. Zaposleni med njimi kvečjemu pomagajo blažiti kadrovsko pomanjkanje.

    Prišleki se namreč precej pogosteje kot domačini zaposlujejo v poklicih, v katerih je veliko pomanjkanje kadra, tudi v zdravstvu, in v slabše plačanih, a sistemsko pomembnih poklicih, za katere je med Nemci malo zanimanja. Ženske se najpogosteje zaposlujejo v zdravstvenih in oskrbnih poklicih, moški pa v transportu, logistiki in predelovalnih dejavnostih, ugotavljajo na zvezni agenciji za delo.

    Večina je zaposlenih

    Od tistih, ki so leta 2015 pribežali v Nemčijo, je lani imelo zaposlitev 64 odstotkov. Po ocenah agencije je to v primerjavi s splošno stopnjo zaposlenosti, ki znaša 70 odstotkov, izjemen uspeh. Predvsem zato, ker so morali tujci premagati izjemno visoke ovire. Naučiti so se morali novega jezika, se izšolati in na splošno vključiti v drugačno družbeno okolje. V tem smislu bi res težko rekli, da Nemčiji ni uspelo. Hkrati drži, da je zaposlenost žensk zelo nizka. Lani je znašala 35 odstotkov.

    Selfi, ki ga je s kanclerko Angelo Merkel leta 2015 posnel sirski begunec Anas Modamani, je zakrožil po svetu. FOTO: John Macdougall/AFP
    Selfi, ki ga je s kanclerko Angelo Merkel leta 2015 posnel sirski begunec Anas Modamani, je zakrožil po svetu. FOTO: John Macdougall/AFP

    Nemčija je danes gotovo bolj politično razklana, kot je bila pred migrantsko krizo. Tudi v CDU, ki ji pripada Angela Merkel, se mnogi niso strinjali z odprtjem meja, kar se danes kaže tudi v zaostrovanju azilne politike pod kanclerjem Friedrichom Merzem. Številni kritiki odločitev dolgoletne kanclerke menijo, da bi njeni legendarni izjavi morala slediti tudi dobro premišljena strategija in bistveno več pomoči lokalnim oblastem, ki so nazadnje morale poskrbeti za begunce, njihovo nastanitev, šolanje in oskrbo. Poleg tega stroka opozarja na višjo stopnjo kriminalitete med prišleki, kar kaže na to, da je tudi v tem delu država odpovedala pri ­integraciji.

    Čeprav je Nemčija že pod kanclerjem Olafom Scholzem za­ostrila azilno politiko, dodatno pa jo je in jo še bo pod kanclerjem Merzem, to ni vplivalo na podporo AfD. Ta nezadržno raste in v zadnjih tednih se je AfD po podpori med volivci izenačila z unijo CDU/CSU, česar ni mogoče pripisati migracijam. AfD je že zdavnaj prerasla enotematsko stranko in dobiva podporo na širokem polju tem, ki jim je skupno nezadovoljstvo z vsakokratno vlado. Nekdanji kanclerki bi zato težko naprtili krivdo za to, da danes AfD podpira že četrtina Nemcev.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Migracije

    Angela Merkel odprla meje, zdaj bi jih pri CDU zaprli

    Vse glasnejše so pobude, da bi v Nemčiji v skrajni sili odpravili azilna pravila.
    Barbara Zimic 10. 9. 2024 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Slovo kanclerke Angele Merkel

    Kanclerka Merkel ob slovesu hvaležna in ponižna

    Nemška vojska je s tradicionalno ceremonijo kanclerko Angelo Merkel pospremila s funkcije.
    Barbara Zimic 2. 12. 2021 | 20:35
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Strah pred ponovitvijo krize iz leta 2015

    Glavni kandidat za predsednika CDU beguncem sporoča, da jih država ne more sprejeti.
    Barbara Zimic 2. 3. 2020 | 17:45
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Novice  |  Svet
    Angela Merkel

    Zapuščina večne kanclerke Angele Merkel

    O tem, kako se bo kanclerka zapisala v zgodovino, imajo analitiki različna mnenja.
    Barbara Zimic 25. 9. 2021 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Migracijska politika

    Odnos do migracij se zaostruje

    Le četrtina Nemcev meni, da so migracije priložnost.
    Barbara Zimic 22. 8. 2023 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Migracijska politika

    O vračanju migrantov bi se pogovarjali celo s talibi

    Od »Zmogli bomo« kanclerke Angele Merkel v Nemčiji ni ostalo veliko.
    Barbara Zimic 21. 6. 2024 | 07:30
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ekonomska kriza

    Motor evropskega gospodarstva ugaša

    Nemčija se je, odkar je pred dobrima dvema desetletjema veljala za bolnika Evrope, spet znašla na prelomu.
    Barbara Zimic 14. 9. 2024 | 09:26
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    NemčijaAngela MerkelMigracijeAfDmigrantska krizaCDUobletnica

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Po včerajšnjem kaotičnem vremenu danes opozorilo za vso Slovenijo

    Po petkovi vodni ujmi, ki je povzročila razdejanje na Obali in Notranjskem, danes Arso z rumeno stopnjo nevarnosti svari vso Slovenijo.
    30. 8. 2025 | 09:22
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Zapleteni odnosi med Seulom in Pjongjangom

    Vse bolj nelagoden mir na Korejskem polotoku

    Streljanje južnokorejskih vojakov na meji s Severno Korejo je svet spet spomnilo, kako negotov mir vlada na Korejskem polotoku.
    Gorazd Utenkar 30. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Mir je iluzija. Vojna je stvarnost

    Je ta vojna končana? Pri tem mislim na vojno, ki so jo vse države Afrike in Azije vodile proti evropskim kolonizatorjem. Da ne omenjam Latinske Amerike.
    Zorana Baković 30. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija znova udarila po civilni infrastrukturi

    V novih ruskih napadih na Zaporožje in Dnipro najmanj ena žrtev. V Kijevu po četrtkovem napadu prešteli 25 mrtvih, med njimi štiri mladoletnike.
    30. 8. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zmogli bomo kanclerke Merkel

    Nemčija je zmogla, a postala bolj razklana

    Desetletje po legendarni izjavi Angele Merkel je treba podčrtati, da današnje težave države niso posledica migrantske krize.
    Barbara Zimic 30. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Pregled tedna

    Mir je iluzija. Vojna je stvarnost

    Je ta vojna končana? Pri tem mislim na vojno, ki so jo vse države Afrike in Azije vodile proti evropskim kolonizatorjem. Da ne omenjam Latinske Amerike.
    Zorana Baković 30. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Rusija znova udarila po civilni infrastrukturi

    V novih ruskih napadih na Zaporožje in Dnipro najmanj ena žrtev. V Kijevu po četrtkovem napadu prešteli 25 mrtvih, med njimi štiri mladoletnike.
    30. 8. 2025 | 08:57
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Zmogli bomo kanclerke Merkel

    Nemčija je zmogla, a postala bolj razklana

    Desetletje po legendarni izjavi Angele Merkel je treba podčrtati, da današnje težave države niso posledica migrantske krize.
    Barbara Zimic 30. 8. 2025 | 08:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo