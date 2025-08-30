Nemčija je zmogla, a postala bolj razklana

»Zmogli bomo.« Besede, ki jih je 31. avgusta pred desetimi leti izrekla dolgoletna kanclerka Angela Merkel, so se zapisale v zgodovino kot njena najbolj legendarna izjava. Z njo je pospremila odprtje meja za več kot milijon tujcev, ki so na Madžarskem in v drugih sosedah čakali na nadaljevanje poti v Nemčijo. Ali je kanclerka imela prav? Danes vsa Nemčija in še kdo išče odgovor na to vprašanje.

Kanclerka Angela Merkel danes meni, da je Nemčija v precejšnjem delu uspešno prestala izziv integracije prišlekov v svojo sredino. V dokumentarcu ob deseti obletnici legendarne izjave za javno televizijo ARD je dejala, da gre za proces, a da je Nemčija že veliko postorila, preostalo pa še bo. Ne strinja se z ocenami, da je migrantska kriza povozila Nemčijo in da je država odpovedala.

Prav tako je spomnila, da je bila alternativa njenemu ukrepu z nasiljem preprečiti ljudem vstop v državo. Tega nikoli ne bi podprla, je dejala. Na kritiko, da je njena odločitev dala zagon AfD, je odvrnila, da je to res, da pa to še ne more biti argument proti sprejemanju nujnih odločitev. Se je pa posula s pepelom zaradi prepočasnega odziva na migrantsko krizo. Ocenila je, da bi Nemčija morala že v letih 2012 in 2013, ko so ljudje začeli množično bežati iz Sirije, ukrepati in za ljudi že takrat narediti več.

Sirska begunka Malakeh Jazmati je prišla v Nemčijo leta 2015 in je z možem kmalu po prihodu začela gostinski posel. Od leta 2018 ima svojo restavracijo v Berlinu. FOTO: John Macdougall/AFP

Mimo dejstva, da je kriza pognala veter v jadra AfD, ni mogoče. Stranka je uspešno igrala na karto strahov ljudi pred tujci, po drugi strani pa tudi uspešno izkoristila izjemno kaotične in varnostno napete razmere poleti leta 2015. Na tej točki je vlada kanclerke Merkel gotovo doživela poraz.

Toda današnji problemi Nemčije niso posledica migracijske krize. Da je nemško gospodarstvo že tretje leto v recesiji in da mu primanjkuje delovne sile, ni krivda tistih, ki so prišli v državo pred desetimi leti. Zaposleni med njimi kvečjemu pomagajo blažiti kadrovsko pomanjkanje.

Prišleki se namreč precej pogosteje kot domačini zaposlujejo v poklicih, v katerih je veliko pomanjkanje kadra, tudi v zdravstvu, in v slabše plačanih, a sistemsko pomembnih poklicih, za katere je med Nemci malo zanimanja. Ženske se najpogosteje zaposlujejo v zdravstvenih in oskrbnih poklicih, moški pa v transportu, logistiki in predelovalnih dejavnostih, ugotavljajo na zvezni agenciji za delo.

Večina je zaposlenih

Od tistih, ki so leta 2015 pribežali v Nemčijo, je lani imelo zaposlitev 64 odstotkov. Po ocenah agencije je to v primerjavi s splošno stopnjo zaposlenosti, ki znaša 70 odstotkov, izjemen uspeh. Predvsem zato, ker so morali tujci premagati izjemno visoke ovire. Naučiti so se morali novega jezika, se izšolati in na splošno vključiti v drugačno družbeno okolje. V tem smislu bi res težko rekli, da Nemčiji ni uspelo. Hkrati drži, da je zaposlenost žensk zelo nizka. Lani je znašala 35 odstotkov.

Selfi, ki ga je s kanclerko Angelo Merkel leta 2015 posnel sirski begunec Anas Modamani, je zakrožil po svetu. FOTO: John Macdougall/AFP

Nemčija je danes gotovo bolj politično razklana, kot je bila pred migrantsko krizo. Tudi v CDU, ki ji pripada Angela Merkel, se mnogi niso strinjali z odprtjem meja, kar se danes kaže tudi v zaostrovanju azilne politike pod kanclerjem Friedrichom Merzem. Številni kritiki odločitev dolgoletne kanclerke menijo, da bi njeni legendarni izjavi morala slediti tudi dobro premišljena strategija in bistveno več pomoči lokalnim oblastem, ki so nazadnje morale poskrbeti za begunce, njihovo nastanitev, šolanje in oskrbo. Poleg tega stroka opozarja na višjo stopnjo kriminalitete med prišleki, kar kaže na to, da je tudi v tem delu država odpovedala pri ­integraciji.

Čeprav je Nemčija že pod kanclerjem Olafom Scholzem za­ostrila azilno politiko, dodatno pa jo je in jo še bo pod kanclerjem Merzem, to ni vplivalo na podporo AfD. Ta nezadržno raste in v zadnjih tednih se je AfD po podpori med volivci izenačila z unijo CDU/CSU, česar ni mogoče pripisati migracijam. AfD je že zdavnaj prerasla enotematsko stranko in dobiva podporo na širokem polju tem, ki jim je skupno nezadovoljstvo z vsakokratno vlado. Nekdanji kanclerki bi zato težko naprtili krivdo za to, da danes AfD podpira že četrtina Nemcev.