Nemčija na napeti vrvi med velesilami

Med bojem za ­gospodarsko ter politično prevlado­ v svetu med ZDA in Kitajsko se je Nemčija znašla v položaju hodca po vrvi. Plinovod Severni tok, postavitev omrežja 5G, trgovinski odnosi, Nato ... Vse to so fronte, ki so se odprle zaradi spreminjanja svetovnega reda, Nemčija pa poskuša ­ohraniti status quo.Nemčija se je sredi hladne vojne med ZDA in Kitajsko ter pri pozicioniranju do Rusije znašla na spolzkem terenu, ki zahteva veliko politične in diplomatske prebrisanosti. Za to državo so kljub predsedniku Donaldu Trumpu ZDA glavne zaveznice, a spori ZDA s Kitajsko in Rusijo postavljajo državo v nehvaležen položaj. ...