Začelo se je sojenje moškemu, ki je lani zapeljal v množico in ubil dve osebi

V Nemčiji se je v petek začelo sojenje Afganistancu, ki je 13. februarja lani zapeljal v množico ljudi ter pri tem ubil mamo in njeno dveletno hčerko, poroča AFP. Več deset ljudi je utrpelo poškodbe.

Osumljenec Farhad N. je obtožen dveh umorov in 44 poskusov umora. Tožilstvo trdi, da je bil motiv za napad verski. Moški je v arabščini zaklical »Bog je velik«, ko je zapeljal v množico. Kljub temu 25-letni osumljenec glede na policijsko preiskavo ni pripadnik ekstremistične skupine. Napadalec je pričakoval, da bo v incidentu umrl.

Tožilstvo moškega obtožuje, da je namenoma zapeljal v množico 1400 ljudi. Vozilo se je ustavilo po 23 metrih, saj so »kolesa izgubila oprijem zaradi ljudi, ki so ležali pred in pod avtomobilom«, je med drugim zapisano v obtožnici. V napadu sta umrli 37-letnica in njena hčerka, ki sta zaradi hudih poškodb umrli nekaj dni po napadu.

»Verjel je, da mora zaradi trpljenja muslimanov v islamskih državah napasti in ubiti naključne ljudi v Nemčiji,« je tožilstvo po navedbah AFP dejalo avgusta lani. Sojenje bo predvidoma skupno trajalo 38 dni, končalo se bo konec junija.

Farhad N. je bil v času napada star 24 let. FOTO: Michaela Stache/AFP

Farhad N., rojen v Kabulu, je v Nemčijo prišel leta 2016. Zavrnili so mu prošnjo za azil, a ga niso izgnali, ker si je našel delo, poročajo nemški mediji. Nekaj časa je delal kot varnostnik.

Incident z vozilom februarja 2025 je eden izmed več napadov migrantov, ki so se zgodili v Nemčiji. Januarja lani je moški iz Afganistana v nemškem kraju Aschaffenburg napadel skupino vrtčevskih otrok. S kuhinjskim nožem je napadel dveletnika in ga do smrti zabodel. Ubil je tudi 41-letnega moškega, ki je poskušal pomagati otrokom ter vzgojiteljicama.

Tovrstni incidenti so sprožili debato o migraciji v luči volitev, ki so v Nemčiji sledile še istega meseca.