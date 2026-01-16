  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Začelo se je sojenje moškemu, ki je lani zapeljal v množico in ubil dve osebi

    Osumljenec se je rodil v Kabulu, v Nemčijo pa je kot najstnik prišel leta 2016. Obtožen je dveh umorov in 44 poskusov umora.
    Osumljenec si je na sodišču obraz zakril z rdečo mapo. FOTO: Michaela Stache/AFP
    R. I.
    16. 1. 2026 | 12:27
    16. 1. 2026 | 12:35
    2:43
    V Nemčiji se je v petek začelo sojenje Afganistancu, ki je 13. februarja lani zapeljal v množico ljudi ter pri tem ubil mamo in njeno dveletno hčerko, poroča AFP. Več deset ljudi je utrpelo poškodbe.

    Po napadu z avtomobilom v Münchnu umrla mati in dveletna deklica

    Osumljenec Farhad N. je obtožen dveh umorov in 44 poskusov umora. Tožilstvo trdi, da je bil motiv za napad verski. Moški je v arabščini zaklical »Bog je velik«, ko je zapeljal v množico. Kljub temu 25-letni osumljenec glede na policijsko preiskavo ni pripadnik ekstremistične skupine. Napadalec je pričakoval, da bo v incidentu umrl.

    Tožilstvo moškega obtožuje, da je namenoma zapeljal v množico 1400 ljudi. Vozilo se je ustavilo po 23 metrih, saj so »kolesa izgubila oprijem zaradi ljudi, ki so ležali pred in pod avtomobilom«, je med drugim zapisano v obtožnici. V napadu sta umrli 37-letnica in njena hčerka, ki sta zaradi hudih poškodb umrli nekaj dni po napadu.

    Sodišče osumljencu za napad na Šutarja podaljšalo pripor

    »Verjel je, da mora zaradi trpljenja muslimanov v islamskih državah napasti in ubiti naključne ljudi v Nemčiji,« je tožilstvo po navedbah AFP dejalo avgusta lani. Sojenje bo predvidoma skupno trajalo 38 dni, končalo se bo konec junija.

    Farhad N. je bil v času napada star 24 let. FOTO: Michaela Stache/AFP
    Farhad N., rojen v Kabulu, je v Nemčijo prišel leta 2016. Zavrnili so mu prošnjo za azil, a ga niso izgnali, ker si je našel delo, poročajo nemški mediji. Nekaj časa je delal kot varnostnik.

    Incident z vozilom februarja 2025 je eden izmed več napadov migrantov, ki so se zgodili v Nemčiji. Januarja lani je moški iz Afganistana v nemškem kraju Aschaffenburg napadel skupino vrtčevskih otrok. S kuhinjskim nožem je napadel dveletnika in ga do smrti zabodel. Ubil je tudi 41-letnega moškega, ki je poskušal pomagati otrokom ter vzgojiteljicama.

    Tovrstni incidenti so sprožili debato o migraciji v luči volitev, ki so v Nemčiji sledile še istega meseca.

