Nemčija rahlja ukrepe, a stiki omejeni do 4. junija

Nemčija zaradi padajočega števila novo potrjenih primerov okužbe s korona virusom znova sprošča ukrepe. Po novem bodo lahko začele poslovati vse trgovine, ne glede na kvadraturo, Bundesligi se v drugi polovici maja obeta začetek tekem, četudi pred praznimi tribunami, druženje na prostem pa bo po novem razširjeno na člane dveh različnih gospodinjstev. Splošne omejitve stikov, ki vključujejo tudi 1,5 metra razdalje med ljudmi, so sicer podaljšali do 5. junija.Novinarska konferenca po sestanku zvezne vlade z deželnimi se je začela z več kot dvourno zamudo, kar priča o zelo težavnih odnosih med Berlinom in deželnimi ...