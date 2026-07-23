V banki v Regensburgu z nožem ubil moškega

V bančni poslovalnici v Regensburgu na vzhodu Bavarske je ena oseba umrla po napadu z nožem, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Osumljenec naj bi bil 20-letni Nemec, med aretacijo ni bil poškodovan. Domnevajo, da je deloval sam. Policisti so pred aretacijo iz banke rešili dve osebi. Preiskava še poteka.

V napadu z nožem v banki v Regensburgu je bila ubita ena oseba, je za dpa povedala tiskovna predstavnica policije.

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Domnevajo, da je deloval sam

Žrtev je bila v bančni poslovalnici hudo ranjena, šlo je za moškega, ki so ga nato odpeljali v bolnišnico, vendar je kljub zdravljenju umrl.

Pripadniki specialnih enot so ob tem iz stavbe rešili dve osebi in zavarovali območje okrog bančne poslovalnice, napadalec pa je ostal ujet v notranjosti, nato so ga aretirali.

Ker je bil osumljenec sprva v stavbi z drugimi ljudmi, so se bali, da je zajel talce, vendar je policija situacijo uspešno razrešila, poročajo nemški mediji.

Domnevajo, da je napadalec deloval sam. Šlo naj bi za 20-letnega nemškega državljana. Preiskava se osredotoča na umor in rop, motiv za napad pa za zdaj ni znan, je še sporočila policija.