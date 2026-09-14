Nemčija s Trumpovo ekipo išče dogovor o zdravilih ob grožnji s carinami

Nemčija s Trumpovo administracijo preučuje možnost dogovora o cenah zdravil, s katerim bi se skušala izogniti novim ameriškim carinam, poroča Politico. Ameriški predsednik Donald Trump meni, da nizke evropske cene zdravil pomenijo, da ZDA nosijo nesorazmerno velik delež stroškov razvoja inovativnih zdravil, zato od evropskih držav zahteva višje cene.

Washington je junija sprožil trgovinsko preiskavo proti Nemčiji zaradi domnevno prenizkih cen inovativnih zdravil. Postopek bi lahko vodil v nove carine proti nemški industriji. Berlin, ki je doslej vztrajal, da je določanje cen zdravil notranja zadeva, zdaj išče možen kompromis z ZDA.

Združeno kraljestvo dobilo triletno oprostitev carin za zdravila

Trumpova administracija želi dogovor po britanskem zgledu. Združeno kraljestvo se je zavezalo povečati izdatke za nova zdravila in zvišati cenovne omejitve za inovativna zdravljenja, v zameno pa je dobilo triletno oprostitev carin za zdravila.

Nemčija je medtem sprejela ukrepe za omejevanje naraščajočih zdravstvenih izdatkov. Poraba za inovativna zdravila se je od leta 2013 skoraj podvojila in je lani dosegla približno 58,5 milijarde evrov. Novi zakon je uvedel večje popuste za draga patentirana zdravila, zaradi česar so nekatera farmacevtska podjetja zagrozila z zmanjšanjem naložb ali umikom novih zdravil z nemškega trga.

Nemški bonus

Berlin zdaj pripravlja tudi tako imenovani »nemški bonus«, po katerem bi podjetja, ki raziskujejo, razvijajo in proizvajajo zdravila v Nemčiji, lahko dobila ugodnejše pogoje oziroma manjše popuste pri cenah zdravil.