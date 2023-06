Nemčija se poslavlja od sektorskih ciljev izpustov

Nemška vlada spreminja strategijo zniževanja izpustov toplogrednih plinov. Če si je doslej postavila cilj znižanja izpustov po posameznih sektorjih, bo po novem ključno skupno zniževanje. Do leta 2030 mora Nemčija v primerjavi z letom 1990 znižati izpuste za 65 odstotkov.

Po besedah ministra za gospodarstvo in podnebno politiko Roberta Habecka zdaj veljavni ukrepi zagotavljajo, da bodo ta cilj dosegli v 80 odstotkih. V tem desetletju mora Nemčija znižati izpuste še za okoli 200 milijonov ton ekvivalenta ogljikovega dioksida.

Da bo vlada spremenila podnebno politiko, je napovedala že pred meseci. Jasno je namreč bilo, da bo zniževanje izpustov v prometu in pri nepremičninskem fondu precej bolj zahtevno kot v drugih sektorjih. V energetiki so na primer znižali izpuste skoraj za polovico, v zbiranju in predelavi odpadkov že za okoli 80 odstotkov, v prometu pa so jih znižali komaj za 10 odstotkov. Sprememb zakona o boju proti podnebnim spremembam so lahko najbolj veseli na prometnem ministrstvu in ministrstvu za gradnjo.

FDP: Sprememba je bila nujna

Čeprav bo država po novem spremljala zniževanje skupnih izpustov, bodo kljub vsemu še naprej spremljali gibanje izpustov po sektorjih. Tam, kjer bodo trendi slabi in se izpusti ne bodo zniževali, bodo ministri uvedli hitre popravljalne ukrepe. Nemčija je lani pridelala slabih 750 milijonov ton izpustov ekvivalenta ogljikovega dioksida, do leta 2030 bi jih morala znižati na 438 milijonov ton in do leta 2045 postati ogljično nevtralna.

Največ izpustov ustvarijo energetski sektor (34 odstotkov), industrija (22 odstotkov) in promet (20 odstotkov). Lani je država znižala izpuste za 1,9 odstotka, pri čemer so se ti v energetskem sektorju zaradi večje porabe premoga zvišali, in sicer za 4,5 odstotka, močno pa znižali v industriji, in sicer za 11,6 odstotka.

Protest podnebnih aktivistov aprila, nedaleč od Brandenburških vrat v Berlinu FOTO: Christian Mang/Reuters

Minister Robert Habeck je pojasnil, da bodo trende po sektorjih spremljali več let in da doslej sprejeti ukrepi, med drugim prepoved prodaje vozil s klasičnim motorjem od leta 2035 in zakon, ki omejuje vgradnjo peči na olje in plin, že omogočajo dosego 80 odstotkov ciljev. Da se podnebna strategija spreminja, so veseli zlasti v liberalni FDP, od koder prihaja tudi minister za promet Volker Wissing.

Njihov predsednik Christian Lindner je poudaril, da je bila ta sprememba nujna, saj bi nerealni sektorski cilji prebivalce udarili po žepu. Povsem drugače menijo okoljevarstvene organizacije, ki so prepričane, da gre zgolj za odlašanje nujnih sprememb v najbolj kritičnih sektorjih, kamor sodi tudi promet. Prepričani so tudi, da brez sektorskih ciljev izpustov ne bodo znižali, kot zapoveduje časovnica.

Prihodnost pitne vode v Berlinu

Nemčija se zaradi globalnega segrevanja spoprijema z velikimi težavami predvsem zaradi propadanja gozdov. Zaradi pomanjkanja padavin v več delih države drevesa podlegajo škodljivcem, gozdove ogrožajo tudi požari. Kljub obilnim padavinam aprila in deloma maja so visoke temperature prejšnji mesec tla močno izsušile. Izbruhnili so že prvi požari, marsikje so poškodovane tudi poljščine.

V Berlinu se spoprijemajo z vprašanjem morebitnega pomanjkanja pitne vode. Vzrok za zaskrbljenost je precej nenavaden. Zaradi zapiranja rudnika v Lausitzu bodo namreč ustavili črpanje podtalnice iz rudnika. Ta voda je doslej predstavljala kar polovico vode, ki se je stekala v reko Spree, ki oskrbuje tudi Berlin. Do teh ugotovitev so prišli na zveznem uradu za podnebje, kjer opozarjajo, da se bo zaradi zapiranja premogovnikov močno spremenila vodna slika okoliških pokrajin. Na uradu vidijo rešitve v izgradnji vodnih zadrževalnikov in preusmeritvi dela tokov vode iz okoliških rek.