Nemčija se sprašuje, ali bi napad lahko preprečili

Po napadu na berlinsko parado ponosa konec tedna se v Nemčiji sprašujejo, ali bi napad lahko preprečili. Informacij o osumljencu za napad, ki so ga medtem policisti med poskusom prijetja ubili, je bilo dovolj. Policija ga je kot prestopnika poznala že opred leti, obravnaval ga je tudi protiteroristični center v Berlinu. Pozornost je uperjena v sodišče, ki ga je izpustilo na prostost, in organe pregona, ki so ga obiskali tik pred napadom. Policisti pa medtem zahtevajo večja pooblastila.