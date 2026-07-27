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    Nemčija se sprašuje, ali bi napad lahko preprečili

    Informacij o radikalizaciji osumljenca je bilo dovolj, a policija želi več pooblastil pri pregonu nevarnih posameznikov.
    Napad na parado ponosa v Berlinu v soboto zvečer je močno pretresel Nemčijo. FOTO: John Macdougall/AFP
    Galerija
    Napad na parado ponosa v Berlinu v soboto zvečer je močno pretresel Nemčijo. FOTO: John Macdougall/AFP
    Barbara Zimic
    27. 7. 2026 | 18:20
    6:48
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    Po napadu na berlinsko parado ponosa konec tedna se v Nemčiji sprašujejo, ali bi napad lahko preprečili. Informacij o osumljencu za napad, ki so ga medtem policisti med poskusom prijetja ubili, je bilo dovolj. Policija ga je kot prestopnika poznala že opred leti, obravnaval ga je tudi protiteroristični center v Berlinu. Pozornost je uperjena v sodišče, ki ga je izpustilo na prostost, in organe pregona, ki so ga obiskali tik pred napadom. Policisti pa medtem zahtevajo večja pooblastila.

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