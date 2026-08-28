Nemčija: število brezposelnih naraslo nad tri milijone

Kljub izboljšanim gospodarskim napovedim se je število brezposelnih v Nemčiji avgusta povečalo in preseglo mejo treh milijonov. Po podatkih Zvezne agencije za zaposlovanje je bilo prijavljenih 3,061 milijona iskalcev zaposlitve. To je 54.000 več kot julija in 36.000 več kot pred letom, so danes sporočili z agencije s sedežem v Nürnbergu.

Stopnja brezposelnosti se je avgusta zvišala za desetinko odstotne točke, na 6,5 odstotka, je poročala nemška tiskovna agencija DPA. Rast števila brezposelnih je za avgust normalna, saj imajo v številnih zveznih deželah še vedno poletne počitnice. Podjetja bodo po pričakovanjih naprej zaposlovala septembra. Predsednica uprave agencije za zaposlovanje Andrea Nahles je povedala, da se bo takrat število brezposelnih zelo verjetno spet zmanjšalo pod tri milijone.

Nemško gospodarstvo je v letošnjem drugem četrtletju kljub negativnim vplivom vojne v Iranu že tretje zaporedno četrtletje doseglo rast – bruto domači proizvod se je zaradi večjega izvoza povečal za 0,3 odstotka. Nahlesova je poudarila, da se morajo pozitivna gospodarska gibanja najprej stabilizirati, preden bodo vplivala na trg dela. »Na podlagi naših podatkov trenutno ne vidimo nobenih dokazov ali znakov, da bi se bližal večji preobrat,« je dejala.

Povpraševanje po delovni sili ostaja šibko

Po podatkih Zvezne agencije za zaposlovanje povpraševanje po delovni sili ostaja šibko. Avgusta je bilo pri agenciji registriranih 656.000 prostih delovnih mest, kar je 3000 več kot julija in 25.000 več kot avgusta lani. Število zaposlenih, za katere se plačujejo prispevki za socialno varnost, se je od maja do junija sicer povečalo za 1000, vendar se je na letni ravni zmanjšalo za 73.000. Tudi število delavcev s skrajšanim delovnim časom ostaja na nekoliko povišani ravni.