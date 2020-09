Nemčija svari: Čas pritiska. Evropa mora držati besedo

Skrajno težko o pravni državi

Višegrajske države si želijo čim bolj blago obliko pogojevanja izplačil iz proračuna EU. FOTO: François Lenoir/AFP

Meglena formulacija

Bruselj – V nemškem predsedstvu svetu EU s precejšnjo zaskrbljenostjo spremljajo hitrost poteka pogajanj o finančnem svežnju, vrednem več kot 1800 milijard evrov. Zaradi zapletov utegnejo nastati zamude pri pomoči najbolj prizadetim med pandemijo. Voditelji držav članic so na dramatičnem vrhu julija sicer sklenili kompromis o proračunu in načrtu za okrevanje , a slediti mora sprejetje konkretnih zakonskih predlogov. »Nujno potrebujemo dogovor o svežnju,« je opozoril nemški veleposlanik pri EUPo njegovih besedah sta večletni finančni okvir (proračun EU za obdobje 2021–2027) in sklad za okrevanje politično in tehnično neločljiva. Če ne bo hitrega sporazuma med svetom EU (v njem so zastopane države članice) in evropskim parlamentom, »tvegamo tudi zastoj pri skladu za okrevanje«.»Čas pritiska. Evropa mora držati besedo, da bo čim prej podprla ljudi in regije, ki so bili posebno prizadeti med krizo,« je opozoril Clauß. Izrazil je veliko zaskrbljenost, da pogajanja napredujejo prepočasi. V njegovih očeh bi jih morali zelo pospešiti, evropskemu parlamentu so ponudili tudi pogovore konec tedna. Evropski parlament mora sicer dati soglasje k proračunu.Glede ene od bolj kočljivih vprašanj, mehanizma za pravno državo, je nemško predsedstvo v intenzivnih pogovorih z državami članicami. »Pogajanja so skrajno težka,« je ocenil Clauß. Nemško predsedstvo naj bi kmalu predstavilo predlog za sprejetje v Svetu EU. »Ampak jasno je tudi, da mehanizem pravne države v proračunu EU ne more biti postopek po 7. členu z drugimi sredstvi,« je povedal. Cilj naj bi bil zaščita proračuna EU prvič tudi kaznovanje kršitev vladavine prava v uporabi proračunskih skladov.Da bi napredovali v pogajanjih, so po veleposlanikovih besedah že pokazali voljo za kompromis. Tako naj bi bili že blizu kompromisa pri novih lastnih virih proračuna EU. V svetu so stoodstotno zavezani odločitvam evropskega sveta (vrha EU) in pričakujejo predloge evropske komisije. Clauß pa je opozoril na skupno razumevanje, »da ne moremo omejiti proračunske in fiskalne suverenosti nacionalnih parlamentov«.Evropski parlament svoje soglasje k proračunu pogojuje z jasnim mehanizmom pravne države. Nezadovoljni so z obsegom financiranja nosilnih programov na področju podnebja, digitalne preobrazbe, zdravja, kulture, raziskav in upravljanja meje. Pričakujejo jasne zaveze glede novih lastnih virov. Po sklepih julijskega vrha naj bi bil že prihodnje leto vpeljan davek na nereciklirano plastiko, nato bi sledili še davki na področjih, kot so digitalno gospodarstvo, izpusti CO, finančne transakcije.Na prelomnem vrhu EU julija, ko so voditelji dosegli kompromis o več proračunu in načrtu za okrevanja (skupaj sta vredna več kot 1800 milijard evrov), so glede pogojevanja izplačil s spoštovanjem pravne države sprejeli formulacijo, ki ni stoodstotno jasna in dopušča prostor za različne razlage.Del držav članic želi, da bi obveljala splošna omejitev: izplačila bi bila lahko prekinjena, če bi država članica kršila splošno načelo. Na drugi strani bi bila višegrajska četverica pripravljena sprejeti pogojevanje z zlorabami evropskega denarja, ki že tako mora veljati za vse.Tudi predsednica evropske komisijeje v svojem govoru o stanju v Uniji prejšnji teden govorila le o omejevanju v ožjem smislu (prevare, korupcija, konflikt interesov). Splošnega pogojevanja z delovanjem pravne države ni omenila. V Budimpešti in Varšavi zahtevajo, da bi morali najprej sprejeti zanje zadovoljivo rešitev glede pogojevanja izplačil. Šele ko bo sprejeta, bodo ratificirali odločitev o zvišanju zgornje meje lastnih virov EU na dva odstotka BND. To je nujno, da bi evropska komisija sploh lahko zadolžila za financiranje 750-milijardnega načrta za okrevanje.Velike proevropske skupine v evropskem parlamentu zahtevajo jasno pogojevanje vladavine prava z izplačili.