Nemčija uvaja prepoved druženja več kot dveh oseb

Frankfurt – Nemčija bo uvedla prepoved druženja več kot dveh oseb na javnih površinah. Izjema bodo družine oziroma v istem gospodinjstvu živeče osebe. Prav tako bodo po celotni državi zaprli restavracije, frizerske in masažne salone ter druge nenujne storitvene lokale. Omejitev bo trajala najmanj dva tedna.»Vse tiste, ki se pravil socialne distance doslej še niste držali, pozivam, da delate to, kar je dobro za vso državo. Za to vam bomo večno hvaležni,« je dejala kanclerkapo telefonski konferenci s predsedniki vlad vseh zveznih dežel. Razprava je bila po poročanju nemških medijev napeta, saj so nekateri zahtevali še strožje ukrepe. Smernice, ki so jih uskladili, so sicer le minimum, dežele pa lahko uvedejo še strožje ukrepe. Na Saškem tako z današnjim dnem uvajajo prepoved izhodov iz domov, razen v nujnih primerih, kot so obisk zdravnika, lekarne in trgovine z živili.Ugibanja, da bi Berlin lahko uvedel karanteno za celotno državo, kot jo poznajo na primer v Italiji, se tako niso uresničila. Je pa Nemčija pravila vendarle zaostrila. »Virus korone se širi s skrb vzbujajočo hitrostjo. Ker cepiva ali zdravila še nimamo, nam je na voljo le ukrep za zmanjševanje socialnih stikov in okrepitev zdravstva,« je razloge za zaostritev ukrepov pojasnila kanclerka.Cilj je predvsem prekiniti druženja mlajše populacije, ki se je v zadnjih dneh kljub vsem opozorilom zabavala na tako imenovanih koronazabavah v parkih. »Tudi moje življenje se je bistveno spremenilo. Poglejte, kako zdaj tu sedite, in poglejte, kako potekajo zasedanja vlade tam za vami. Po državi ne potujem več. Odpovedali smo vse obiske,« je kanclerka odgovorila na novinarsko vprašanje, kako se je spremenilo njeno življenje. Kasneje je izvedela, da je bila v stiku z okuženim zdravnikom, in je zdaj v samoizolaciji Obetajo se tudi dodatni ukrepi za pomoč zdravstvu, gospodarstvu in gospodinjstvom. Ob že doslej sprejetih ukrepih bo vlada podjetjem, ki jih bo prizadela kriza, dala na razpolago do 600 milijard evrov posojil in garancij. Bolnišnice bodo po načrtih vlade za vsako odpadlo operacijo prejele 560 evrov, za vsako novo posteljo, ki jo bodo opremile z respiratorji, pa 50.000 evrov. V nemškem zdravstvu naj bi se v prihodnjih tednih število respiratorjev povečalo s 25.000 za dodatnih 10.000. Skupaj naj bi bilo na voljo dodatnih 7,8 milijarde evrov. Obeta se tudi uredba, po kateri bodo lahko najemniki tri mesece plačevali nižjo najemnino od dogovorjene, najemodajalci pa jim ne bodo mogli odpovedati pogodbe. Podrobnosti novih ukrepov bo vlada usklajevala danes.