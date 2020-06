Nemčija v Slovenijo pošilja veleposlaniški zakonski par

Nemčijo bosta po novem v Sloveniji zastopala dva veleposlanika. Zakonca Natalie Kauther in Adrian Pollmann si bosta namreč veleposlaniško mesto pri nas delila. Uradno se bosta na položaju menjavala na osem mesecev. Kot sta dejala v pogovoru za televizijsko oddajo Tagesschau, gre za neke vrste pionirsko delo.



Zakonca Kauther in Pollmann sta stara 45 oziroma 43 let, oba pravnika in že od leta 2005 zaposlena na nemškem ministrstvu za zunanje zadeve. Imata tri šoloobvezne otroke in slednji so ju, kot sta pojasnila, tudi spodbudili k lobiranju za tovrstno razdelitev veleposlaniške vloge. Kot je dejal Pollman, sta si želela več časa preživeti z otroci. Zato sta na ministrstvu ob novi rotaciji na veleposlaništvih stopila v akcijo.

Izjemno redki primeri

To sicer ne bo njuna prva tovrstna namestitev. Pred leti sta si že podobno delila položaj namestnika veleposlanika v Sarajevu. Kot prvi bo veleposlaniško vlogo prevzel Pollman. Kakor sta zakonca še pojasnila za Tagesschau, bosta družinsko življenje in delo strogo ločila, čeprav bosta oba opravljala enako delo. Če bo zbolel tisti, ki je trenutno veleposlanik, bo njegovo delo prevzel namestnik, in ne partner, ki je trenutno doma. Na dogodkih, ki se jih udeležujejo zakonski pari, pa bosta v svojevrstni prednosti, saj bosta lahko oba enakopravno zastopala Nemčijo.



Tovrstne napotitve v tujino so izjemno redke. Na nemškem zunanjem ministrstvu je okoli enajst odstotkov zaposlenih parov. Zakonca Kauther in Pollmann sta prepričana, da bodo ta eksperiment mnogi z zanimanjem spremljali. A takšne napotitve so redke tudi za to, ker je malo parov na enaki karierni stopnji. Kauther in Pollmann sta v tem smislu redka izjema.