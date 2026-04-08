Nemcem v vojaški starosti ni več treba prijaviti daljših počitnic

Nemški obrambni minister Boris Pistorius pravi, da se moškim v »vojaški starosti« v Nemčiji ni treba javljati zaradi daljšega bivanja v tujini. Njegova izjava sledi razpravi o možnih posledicah novega zakona, ki je v Nemčiji ponovno uvedel naborništvo.

Zakon o modernizaciji vojaške službe, ki je začel veljati 1. januarja, je namenjen okrepitvi obrambe po grožnjah iz Rusije po njeni celoviti invaziji na Ukrajino. V izjavi, ki je bila v začetku aprila poslana BBC, je predstavnik obrambnega ministrstva potrdil, da morajo moški, stari 17 let in več, pridobiti predhodno odobritev za bivanje v tujini, daljše od treh mesecev.

Zahteva po pridobitvi dovoljenja je ostala večinoma neopažena, dokler o njej prejšnji teden ni poročal nemški časnik. Zdaj je Pistorius iz vrst socialdemokratov nemški tiskovni agenciji DPA povedal, da uvaja izjemo.

Kancler Friedrich Merz želi močno nemško vojsko. FOTO: Liesa Johannssen/Reuters

»Ne glede na to, ali so stari 17 ali 45 let ali karkoli vmes – vsakdo se lahko seveda prosto giblje in za to trenutno ne potrebuje dovoljenja,« je dejal. Dolgih bivanj v tujini prav tako ne bo treba prijavljati. »V tem mirnodobnem obdobju ne bo postopkov za izdajo dovoljenj. Zahtevo po dovoljenju bomo začasno odpravili, dokler bo vojaška služba prostovoljna,« je povedal Pistorius.

Hkrati je napovedal, da bodo v primeru krize vzpostavljeni ustrezni postopki. Uredbo je zagovarjal kot »preventivni ukrep«.

Najmočnejša vojska v Evropi

Zakon, ki je začel veljati januarja, načeloma ponovno uvaja naborništvo, vendar bo dejansko izveden le, če se v vojsko prostovoljno ne bo prijavilo dovolj ljudi. Nemški kancler Friedrich Merz je dejal, da želi ustvariti najmočnejšo konvencionalno vojsko v Evropi.

Obrambni minister je umaknil sporno pravilo. FOTO: Nadja Wohlleben/Reuters

Od januarja letos vsi 18-letniki v Nemčiji prejmejo vprašalnik, v katerem jih sprašujejo, ali so zainteresirani in pripravljeni pridružiti se oboroženim silam. Vprašalnik je za moške obvezen, za ženske pa prostovoljen. Od julija 2027 bodo morali vsi 18-letni moški opraviti zdravniški pregled, da se oceni njihova sposobnost za morebitno služenje vojaškega roka.