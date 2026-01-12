Nemška vojska: Spolna nadlegovanja, droge, nacistični pozdravi

Nemške oborožene sile pretresajo poročila o razširjenem spolnem nadlegovanju in desničarskem ekstremizmu v elitni padalski enoti, medtem ko se začenja pobuda za širitev vojske z več tisoč novimi naborniki, povzema Reuters.

Poročanje tednika Der Spiegel in časnika Frankfurter Allgemeine Zeitung v zadnjih dneh o domnevnem spolnem nadlegovanju, uporabi nacističnih pozdravov in zlorabi drog je povečalo pritisk na vojaško vodstvo prav v času, ko se uvajajo novi ukrepi za registracijo 18-letnikov za služenje vojaškega roka.

Nemška vojska je potrdila prijavljeno zlorabljanje in pojasnila, da je prišlo na dan lani, potem ko so vojakinje iz 26. padalskega polka svoje izkušnje posredovale parlamentarnemu pooblaščencu za oborožene sile, vojaškemu varuhu človekovih pravic.

Tiskovni predstavnik je dejal, da je obsežna preiskava identificirala 55 osumljencev, od katerih bo 19 odpuščenih iz oboroženih sil, medtem ko je bilo 16 primerov odstopljenih tožilstvu, uvedenih pa je bilo tudi več drugih disciplinskih postopkov. Pojasnil je, da je bil uveden paket ukrepov, usmerjenih v izboljšanje poveljniških struktur, krepitev preprečevanja in odpornosti ter izboljšanje izobraževanja in utrjevanja vrednot.

Povečanje števila vojakov

Do najnovejšega primera prihaja v času, ko so oblasti začele registrirati 18-letnike v okviru niza ukrepov za povečanje števila pripadnikov stalne sestave vojske z okoli 182.000 uniformiranih vojakov na 255.000 do 270.000, ob dodatnih 200.000 rezervistih.

Služenje vojaškega roka ne bo obvezno, dokler bodo izpolnjene kadrovske ciljne številke, vlada pa ponuja vrsto spodbud, vključno z višjim plačilom in izobraževalnimi programi, da bi okrepila zanimanje mladih. Vojska je sporočila, da od vojakov in civilnega osebja pričakuje, da bodo dejavno podpirali demokratično ureditev Nemčije in da sprejema ustrezne ukrepe, kadar do tega ne pride.

Po navedbah Frankfurter Allgemeine Zeitunga so vojakinje redno poročale, da so tarče žaljivih in ponižujočih pripomb spolne narave, prijavljeni pa so bili tudi številni primeri, v katerih so vojaki uporabljali nacistične izraze in pozdrave.