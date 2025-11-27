Nemčija vplača v bruseljsko blagajno vse manj

Vprašanje, katera država prejme koliko denarja iz bruseljske blagajne in koliko ga vplača vanjo, je kočljivo tudi zaradi novega sedemletnega proračuna EU za obdobje 2028–2034, ki bi bil po predlogu evropske komisije vreden vrtoglavih 2000 milijard evrov.

Nemčija je v proračun EU lani vplačala 13,1 milijarde evrov več, kot je prejela iz njega. To je po drugi strani dobre štiri milijarde evrov manj kot leto prej. Strokovnjaki z Inštituta nemškega gospodarstva iz Kölna to pojasnjujejo predvsem s slabimi konjunkturnimi gibanji.

Slovenija je po analizi IW lani iz proračuna EU prejela 515 milijonov evrov več, kot je vplačala, oziroma 242 evrov na prebivalca. Kot razmeroma velika prejemnica kohezijskih sredstev lahko v prihodnjih letih do izteka izplačil iz tega sedemletnega obdobja pričakuje vse več prilivov.