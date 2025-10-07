V Nemčiji zabodena novoizvoljena županja v kritičnem stanju, sin v priporu

Novoizvoljeno županjo zahodnonemškega mesta Herdecke Iris Stalzer so danes našli na njenem domu s smrtno nevarnimi poškodbami. Političarka iz socialdemokratske stranke (SPD) je utrpela več vbodnih ran, so povedali varnostni viri. Njeno stanje je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA kritično.

V mestu Herdecke trenutno poteka obsežna policijska operacija, je sporočil tiskovni predstavnik policije, ne da bi navedel podrobnosti o napadu ali morebitnem motivu.

Bild navaja, da so po napadu policisti na kraju dogodka prijeli 15-letnega posvojenega sina županje. Odpeljali so ga v pripor, a policija še ni podala uradnih informacij o njegovem statusu ali morebitni vlogi v napadu.

FOTO: Alex Talash/AFP

Stalzerjeva je bila pred slabim tednom in pol na lokalnih volitvah v zvezni deželi Severno Porenje - Vestfalija v drugem krogu izvoljena za županjo Herdeckeja, mesta z 22.500 prebivalci. Po podatkih na njeni spletni strani je 57-letna odvetnica poročena in mati dveh najstniških otrok.

Nemški kancler Friedrich Merz je obsodil »gnusno dejanje« in pozval k njegovi hitri razjasnitvi. »Bojimo se za življenje novoizvoljene županje Iris Stalzer in upamo na njeno okrevanje,« je zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da so njegove misli z njeno družino in bližnjimi.

Generalni sekretar SPD v Severnem Porenju - Vestfaliji Frederick Cordes pa je dejal, da je stranka »šokirana nad novico iz Herdeckeja«.