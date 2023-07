Nemčija zaostruje tone do Kitajske

V nadaljevanju preberite:

Nemška vlada je le potrdila strategijo do Kitajske, prvi takšen dokument v zgodovini države. V njem govori o izzivih na ekonomskem in političnem področju, pa tudi o varnosti in človekovih pravicah. Kitajski med drugim očita poskuse spreminjanja mednarodno veljavnih pravil in omejevanje poslovanja tujih podjetij na kitajskem trgu.