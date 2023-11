Nemčija želi postati neprivlačna za migrante

V nadaljevanju preberite:

Nemška vlada pod kanclerjem Olafom Scholzem spreminja politiko do migracij. Nemčija naj bi postala neprivlačna za migracije. To nameravajo doseči z znižanjem socialnih pravic za prosilce za azil, s pospešitvijo deportacij zavrnjenih prosilcev, pa tudi s pomočjo izvajanja azilnih postopkov v tretjih državah. Možnosti za to zdaj preverjajo.