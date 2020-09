Nemčiji gre za zdaj bolje kot drugim

V Nemčiji se pripravljajo na drugi val okužb z virusom sars-cov-2. V zadnjih tednih so potrdili nekoliko več primerov okužbe, a so še daleč od vrha ob prvem valu. Glavni epidemiolog Christian Drosten pričakuje, da bo tudi v Nemčiji jeseni število okužb hitreje naraščalo. Država zato načrtuje posebne ambulante za obravnavo vseh bolnikov s prehladnimi simptomi in uvaja dodatne ukrepe.V zadnjih tednih v Nemčiji v povprečju potrdijo okoli 2000 okužb na dan, pri čemer se številke med deželami močno razlikujejo. Med bolj izpostavljenimi je trenutno Bavarska, predvsem München, kjer že dolgo presegajo 50 primerov okužbe na ...