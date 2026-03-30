Nemčiji grozi val podražitev, zrasla bo tudi inflacija

Nemška podjetja načrtujejo zvišanja cen, je pokazala raziskava münchenskega inštituta za gospodarske raziskave Ifo. Kazalnik cenovnih pričakovanj se je s februarskih 20,3 točke marca povzpel na 25,3 točke, kar je najvišja raven od marca 2023. »Cenovni pritiski spet opazno naraščajo,« je raziskavo komentiral vodja raziskav pri Ifu Klaus Wohlrabe.

Dvig cenovnih pričakovanj je bil še posebej močan v predelovalni industriji, kjer se je kazalnik povzpel s 13 na 20 točk. Precej so se zvišala tudi v gradbeništvu, in sicer z deset na 20,2 točke. Tudi ponudniki potrošniških storitev so znatno zvišali cenovna pričakovanja, in to s 25,1 na 31,6 točke. Podražitve prav tako načrtujejo ponudniki poslovnih storitev (vključno z veletrgovci), kjer se je kazalnik zvišal s 24,7 na 27 točk.

Po opozorilih vodje raziskav pri Ifu Klausa Wohlrabeja se cenovni pritisk v številnih sektorjih ponovno povečuje. Po njegovih besedah je najnovejši dvig cenovnih pričakovanj povezan z bistveno višjimi cenami surove nafte, plina in električne energije zaradi vojne na Bližnjem vzhodu.

Potem ko je energetska komponenta pred kratkim ublažila inflacijo, zdaj kaže na preobrat. »Podjetja vse težje prenašajo naraščajoče stroške. Cene energije bodo vplivale tudi na blago in storitve prek višjih proizvodnih in transportnih stroškov,« je dejal Wohlrabe.