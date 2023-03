Nemčijo bo ohromila največja stavka zadnjih 30 let

V nadaljevanju preberite:

Sindikalni zvezi Verdi in EVG, ki zastopata zaposlene v javnem sektorju in v železniškem prometu, sta za ponedeljek sklicala 24-urno stavko. Stavka bo ustavila večino javnega prometa po državi. Sindikati so stavko sklicali zaradi neuspešnih pogajanj za zvišanje plač.