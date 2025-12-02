Nemčijo tepe nizka rast produktivnosti dela

V Nemčiji poteka razprava o tem ali bi morali bogatejše bolj obdavčiti ali pa je potrebno skrčiti socialno državo. V SPD so pred volitvami obljubljali višjo obdavčitev bogatejših in obdavčitev dediščin, v CDU pa želijo krčiti socialne izdatke. Profesorica makroekonomije in predsednica centra za družbene vede WZB Berlin Nicola Fuchs-Schündeln je v pogovoru za Delo poudarila, da ima Nemčija manevrski prostor pri obdavčenju dediščine, predvsem pa bi po njenem morali povečati produktivnost, ki zaostaja za ameriško. Zaostanek se je začel povečevati z digitalizacijo, zaradi česar trpi celotne Nemčija. Tudi sicer pa bi Nemčija po njenem mnenju morala spremeniti svoj ekonomski model, ki ni več primeren.