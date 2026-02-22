Ubit šef enega najbolj zloglasnih narkokartelov

Mehika je potrdila, da so vojaki ubili vplivnega vodjo narkokartela, ki je bil med najbolj iskanimi ljudmi tako v državi kot v ZDA. Nemesio Oseguera, 59-letni vodja nasilnega kartela Nova generacija Jalisco, je bil ranjen v spopadu z vojaki v mestu Tapalpa in je umrl med prevozom z letalom v Ciudad de Mexico, je vojska sporočila v izjavi.

Za njegovo prijetje je bila razpisana nagrada v višini 15 milijonov dolarjev. Oseguera, ki je imel vzdevek »El Mencho«, je bil eden najvidnejših mehiških osumljencev za trgovino z mamili, ki so jih aretirali po tem, ko so prijeli ustanovitelja kartela Sinaloa, Joaquina »El Chapa« Guzmána in Ismaela Zambado. Oba zdaj kazen prestajata v ZDA.

Zažigali avtomobile Pred tem so oboroženi napadalci na zahodu zvezne države Jalisco zažgali avtomobile in tovornjake ter s tem blokirali ceste kot odziv na varnostno operacijo v regiji. Takšna taktika se uporablja za oviranje policije pri poskusu približanja tarči z visoko vrednostjo. Nasilje se je razširilo v sosednjo zvezno državo Michoacan, kjer je prav tako navzoč kartel.

Poleg Oseguere je bilo ubitih še šest domnevnih oborožencev kartela, trije vojaki pa ranjeni. Dva domnevna člana kartela so aretirali, zasegli pa so tudi različna orožja, med njimi raketomete, sposobne sestreliti letala in uničiti oklepna vozila, so še navedli v izjavi.

Izgredi so izbuhnili tudi v Acapulcu. FOTO: Francisco Robles/AFP

Kartel je bil ustanovljen leta 2009 in je po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva postal ena najbolj nasilnih organizacij za trgovino z mamili v Mehiki. ZDA so kartel Jalisco razglasile za teroristično organizacijo in ga obtožujejo pošiljanja kokaina, heroina, metamfetamina in fentanila v ZDA.

Namestnik ameriškega državnega sekretarja Christopher Landau je pozdravil operacijo in Oseguero označil za »enega najbolj krvavih in najokrutnejših narkobaronov«. »To je izjemen razvoj dogodkov za Mehiko, ZDA, Latinsko Ameriko in svet. Dobri fantje so močnejši od slabih,« je dodal. Akcija je potekala v času pritiska predsednika ZDA Donalda Trumpa na Mehiko, naj zaustavi tok mamil, zlasti fentanila, v ZDA.