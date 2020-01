Nemir zaradi cerkvenega premoženja

Na desettisoče ljudi­ v mestih Črne gore, ponekod v Srbiji in BiH že dva tedna skoraj vsak dan protestira zaradi zakona o verski svobodi, s katerim bi rada Črna gora podržavila premoženje verskih skupnosti. ­Zakon je začel veljati danes.



Do incidentov je prišlo že ob sprejemanju zakona pred dvema tednoma, ko so vladni in opozicijski poslanci med seboj celo fizično obračunavali. Opozicija je zatrdila, da je zakon »neustaven, nevaren in neposredno usmerjen proti naši cerkvi in vsem verujočim«. Policija je takrat 20 opozicijskih poslancev odpeljala iz parlamenta, vladni poslanci pa so zakon v nočnih urah sprejeli.



Že v času sprejemanja zakona so se na ulicah večjih mest Črne gore zbrali ljudje. Blokirali so ceste v Podgorici, Nikšiću in Budvi, po poročanju medijev je policija pretepla enega verskega dostojanstvenika in priprla 13 ljudi zaradi kršenja javnega reda in miru. Od takrat se protesti vrstijo vsak dan. Med protesti so kamenjali tudi policiste, štirje so poiskali pomoč v bolnišnici. Večinoma pa so to bile mirne demonstracije v obliki molit­venih procesij, ki so jih vodili dostojanstveniki pravoslavne cerkve.



Zakon, ki predvideva, da bo država v enem letu podržavila premoženje verskih skupnosti, ki je bilo pridobljeno do 1. decembra 1918 in za katero te skupnosti ne bodo mogle dokazati lastništva, se nanaša predvsem na premoženje Srbske pravoslavne cerkve. Veliko vznemirjenje je povzročil tudi v Beogradu.



Obsodil ga je poglavar Srbske pravoslavne cerkve patriarh Irinej, ki je dejal, da »Črna gora zanika zgodovino«, predsednik Srbije Aleksandar Vučić z vlado, ki je spomnil, da so bili »Srbi in Črnogorci do zdaj bratje«, med prazniki so navijači Crvene zvezde poskusili z ognjemetom zažgati zastavo na črnogorski ambasadi v Beogradu, včeraj pa so se na molitveni procesiji proti zakonu v središču prestolnice množično zbrali tudi verniki.



Zakon je obsodil metropolit črnogorsko-primorske metropolije Amfilohija. Oglasila se je tudi katoliška škofija v Kotorju, ki je opozorila na pomanjkanje dialoga med pripravo zakona, islamska verska skupnost je povedala, da črnogorska vlada ni sprejela njenih pripomb.



V ZDA živeči Srbi zbirajo podpise pod zahtevo, naj ZDA uvedejo sankcije proti Črni gori, tja je odpotoval tudi predsednik Črne gore Milo Đukanović. Ko se je vrnil, so se toni umirili. V božičnih poslanicah so vsi pozivali k miru.