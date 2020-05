Nemiri v Minneapolisu spominjajo na krvave rasne razkole preteklosti

New York – Z odmevom uničevalnih nemirov temnopoltih Američanov iz šestdesetih let minulega stoletja so v Minneapolisu že drugo noč ropali in zažigali trgovine, pri čemer je en človek izgubil življenje. Največ protestov je bilo blizu policijske postaje, v kateri je deloval belopolti morilec temnopoltega Georgea Floyda.Afriški Američani se še niso pomirili po smrti 25-letnega Ahmauda Arberyja, ki ga je v georgijskem Brunswicku po nekajminutnem zadrževanju v nedograjeni hiši ustrelil sin upokojenega policista, že jih je vznemiril nov primer preseganja varnostnih pristojnosti v Minneapolisu. Policist Derek Chauvin je ...