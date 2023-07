Nemiri v Parizu, Marseillu in Lyonu, policija aretirala več kot 700 ljudi

V več francoskih mestih so se peto noč zapored nadaljevali nemiri, ki so izbruhnili po smrti 17-letnika, ki ga je med nadzorom prometa ubil policist. Čeprav so zaradi vandalizma in nasilja po zadnjih podatkih aretirali 719 ljudi, je noč po oceni francoskih oblasti minila mirneje od prejšnjih.

O večjih nemirih so med drugim poročali iz Pariza, Marseilla in Lyona, kjer je prišlo do izgredov, ropanja in gmotne škode. O spopadih med protestniki in policijo so poročali tudi iz Strasbourga in Nice. Najhuje je bilo v Marseillu, kjer so policisti proti protestnikom uporabili solzivec. V Parizu in okolici je bilo medtem veliko mirneje kot v prejšnjih nočeh.

Francosko notranje ministrstvo je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dopoldne sporočilo, da so v nemirih aretirali 719 ljudi. Nekaj ur pred tem je ministrstvo navedlo, da so prijeli 486 ljudi, in poudarili, da je noč minila znatno mirneje kot prejšnja, ko so aretirali okoli 1300 udeležencev izgredov.

Francoski notranji minister Gerald Darmanin je danes poudaril, da je bila minula noč mirnejša zaradi odločnega ukrepanja policistov.

Po navedbah predsednice francoske vlade Elisabeth Borne so na ulice mest po vsej Franciji napotili 45.000 policistov, tako kot v noči na soboto. »Spričo nasilja so pokazali zgleden pogum,« je zapisala na Twitterju.

Župan mesta L'Hay-les-Roses je davi sporočil, da se je v njegovo hišo ponoči zaletel avtomobil. Povedal je še, da sta bila v incidentu ranjena njegova soproga in eden od otrok, medtem ko sta skušala pobegniti. »Minulo noč smo dosegli mejnik groze in sramote,« je na twitterju še poudaril župan Vincent Jeanbrun in dejanje označil za strahopeten poskus umora.

Izgredniki na francoskih ulicah. FOTO: Nacho Doce/Reuters

Nemiri so se po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v soboto razširili tudi v sosednjo Švico. V mestu Lausanne se je po navedbah policije na shodu v odziv na dogajanje v Franciji zbralo več kot sto mladih, v izgredih pa so poškodovali več trgovin. Policisti so aretirali sedem ljudi, med njimi šest mladoletnikov.

Protesti so izbruhnili po smrti najstnika francosko-alžirskega porekla, ki so ga identificirali kot Nahela M. Nanj je policist v pariškem predmestju Nanterre streljal v torek zvečer med nadzorom prometa. Kljub pomoči reševalnih služb je mladostnik umrl zaradi strelnih ran v prsnem košu.

Nemiri so izbruhnili po vsej Franciji, razširili pa so se tudi v sosednjo Belgijo. Francoski predsednik Emmanuel Macron je v soboto zaradi nemirov odpovedal državniški obisk v Nemčiji.