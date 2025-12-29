Nemška AfD se po dveh letih prepovedi vrača na münchensko varnostno konferenco

Politiki skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) se bodo lahko udeležili februarske münchenske varnostne konference, potem ko na zadnji dve niso bili povabljeni, je za nemško tiskovno agencijo DPA v nedeljo povedal tiskovni predstavnik varnostnega foruma.

Po njegovih besedah so nedavno poslali vabila na konferenco politikom iz vseh nemških parlamentarnih strank, med katerimi je tudi AfD. Kot je pojasnil, je odločitev, da AfD znova povabijo na forum, sprejel predsednik konference Wolfgang Ischinger po posvetovanju z upravnim odborom.

AfD, največja opozicijska stranka, je volivce pridobila s politiko proti priseljevanju, medtem ko so mnogi njeni člani naklonjeni Rusiji. Nemška notranja obveščevalna agencija jo je maja razglasila za potrjeno »desničarsko ekstremistično« stranko. Pozneje so to opredelitev, ki agenciji omogoča širša pooblastila glede nadzora nad stranko, do razsodbe sodišča v Kölnu, kamor se je zaradi opredelitve AfD pritožila, začasno umaknili.

Na münchenski konferenci pričakujejo več deset svetovnih voditeljev, zunanje in obrambne ministre ter strokovnjake na varnostnem področju.

Letos in lani člani AfD nanjo niso bili povabljeni. Takratni predsednik konference Christoph Heusgen je lani odločitev utemeljil s tem, da stranka ne deluje v skladu z dialogom, ki da je glavno načelo konference.

Ameriški podpredsednik JD Vance je na letošnji konferenci kritiziral izključitev AfD in povzročil razburjenje, ko je izrazil pomisleke o nemškem političnem »požarnem zidu« proti AfD – dogovoru političnih sil v državi proti sodelovanju s skrajno desnico. Poleg tega se je v Münchnu srečal s sopredsedujočo AfD Alice Weidel.

Stranka od takrat goji tesnejše odnose z ameriškimi republikanci. Alice Weidel je bila septembra na pogovorih v Beli hiši, šest poslancev AfD pa se je sredi decembra mudilo v Washingtonu in New Yorku z namenom krepitve vezi z vlado predsednika Donalda Trumpa.